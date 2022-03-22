Мидделькоп/Харрис — Коольхоф/Скупски: снова ждем результативной игры

Прогноз Мидделькоп/Харрис — Коольхоф/Скупски (23 марта), ставки и коэффициенты

Мидделькоп/Харрис — Коольхоф/Скупски (23-го марта), ставки и коэффициенты

23-го марта в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Мидделькоп/Харрис , а противостоять в этом поединке будет Коольхоф/Скупски.



В 18:00 по Москве Мидделькоп/Харрис и Коольхоф/Скупски выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 23-го марта. Единственный раз Мидделькоп/Харрис и Коольхоф/Скупски встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Мидделькоп/Харрис сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мидделькоп/Харрис — Коольхоф/Скупски:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 23-го марта откроет его противостояние Мидделькоп/Харрис — Коольхоф/Скупски. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 18:00 по МСК, то есть до начала игры. Мидделькоп/Харрис и Коольхоф/Скупски отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Коольхоф/Скупски может гордиться семью победами, а вот Мидделькоп/Харрис имеет только пять выигранных встреч.

Мидделькоп/Харрис

В этом сезоне Мидделькоп/Харрис показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Мидделькоп/Харрис сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Мидделькоп/Харрис еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Мидделькоп/Харрис обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Мидделькоп/Харрис играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Мидделькоп/Харрис любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Коольхоф/Скупски

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Коольхоф/Скупски имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Коольхоф/Скупски демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Коольхоф/Скупски не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Коольхоф/Скупски не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Мидделькоп/Харрис — Коольхоф/Скупски. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Мидделькоп/Харрис и Коольхоф/Скупски уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Мидделькоп/Харрис — Коольхоф/Скупски 23-го марта

Мидделькоп/Харрис

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Мидделькоп/Харрис, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Мидделькоп/Харрис уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Мидделькоп/Харрис старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Мидделькоп/Харрис, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Мидделькоп/Харрис не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Мидделькоп/Харрис все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Мидделькоп/Харрис точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Коольхоф/Скупски

Коольхоф/Скупски лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Коольхоф/Скупски играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Коольхоф/Скупски начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Коольхоф/Скупски выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Коольхоф/Скупски сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Мидделькоп/Харрис — Коольхоф/Скупски Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Мидделькоп/Харрис и Коольхоф/Скупски начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Мидделькоп/Харрис и Коольхоф/Скупски показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Мидделькоп/Харрис и Коольхоф/Скупски провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Мидделькоп/Харрис и Коольхоф/Скупски действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Мидделькоп/Харрис — Коольхоф/Скупски: снова ждем результативной игры

Мидделькоп/Харрис и Коольхоф/Скупски которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мидделькоп/Харрис имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Коольхоф/Скупски хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мидделькоп/Харрис. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Коольхоф/Скупски умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мидделькоп/Харрис довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Коольхоф/Скупски вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мидделькоп/Харрис.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мидделькоп/Харрис — Коольхоф/Скупски. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Мидделькоп/Харрис и Коольхоф/Скупски. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Мидделькоп/Харрис и для Коольхоф/Скупски, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-534444-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-kristina-mayer-kseniya-erdle-23-03-22/