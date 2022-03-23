Тангеранг Хоукс — Вест Бандитс Соло: хозяева сыграют в свой баскетбол

Прогноз Тангеранг Хоукс — Вест Бандитс Соло (24 марта), ставки и коэффициенты

Тангеранг Хоукс — Вест Бандитс Соло (24 марта), ставки и коэффициенты

24 марта в 06:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Индонезии, в котором на своей площадке местный клуб Тангеранг Хоукс примет соперника по национальному первенству Вест Бандитс Соло.



Главный тренер баскетбольного клуба Тангеранг Хоукс каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 24 марта хозяевам предстоит у себя дома принимать Вест Бандитс Соло. Игра, которая начнется в 06:45 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Тангеранг Хоукс — Вест Бандитс Соло. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Тангеранг Хоукс проводит на своей площадке, и 24 марта хозяевам предстоит матч против игроков клуба Вест Бандитс Соло. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 06:45 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Тангеранг Хоукс, а один раз сильнее были игроки БК Вест Бандитс Соло.

Тангеранг Хоукс

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Тангеранг Хоукс уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Тангеранг Хоукс подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Тангеранг Хоукс старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Вест Бандитс Соло

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Вест Бандитс Соло понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Вест Бандитс Соло выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Вест Бандитс Соло сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 24 марта в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Тангеранг Хоукс — Вест Бандитс Соло. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 06:45 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Тангеранг Хоукс дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Вест Бандитс Соло удалось одержать победу у себя дома.



Тангеранг Хоукс — Вест Бандитс Соло (24 марта), ставки и коэффициенты

Тангеранг Хоукс

В последние годы Тангеранг Хоукс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Тангеранг Хоукс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Вест Бандитс Соло

В прошлом месяце баскетбольный клуб Вест Бандитс Соло играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Вест Бандитс Соло надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Тангеранг Хоукс — Вест Бандитс Соло Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 24 марта, и в его рамках состоится поединок Тангеранг Хоукс — Вест Бандитс Соло. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 06:45 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Тангеранг Хоукс — Вест Бандитс Соло: хозяева сыграют в свой баскетбол

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Тангеранг Хоукс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Тангеранг Хоукс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Тангеранг Хоукс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Вест Бандитс Соло сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Вест Бандитс Соло выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Вест Бандитс Соло показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Вест Бандитс Соло не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тангеранг Хоукс — Вест Бандитс Соло. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Тангеранг Хоукс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Тангеранг Хоукс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Тангеранг Хоукс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Вест Бандитс Соло не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Вест Бандитс Соло уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Вест Бандитс Соло очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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