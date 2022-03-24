Пёрселл/Эбден — Де Минаур/Рамос Виньолас. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.03.22)

Прогноз Пёрселл/Эбден — Де Минаур/Рамос Виньолас (24-го марта 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Пёрселл/Эбден — Де Минаур/Рамос Виньолас 24-го марта 2022 года

24-го марта 2022 года в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Пёрселл/Эбден , а противостоять в этом поединке будет Де Минаур/Рамос Виньолас.



В 18:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Пёрселл/Эбден и Де Минаур/Рамос Виньолас. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 24-го марта 2022 года, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пёрселл/Эбден — Де Минаур/Рамос Виньолас:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Пёрселл/Эбден — Де Минаур/Рамос Виньолас, которая пройдет 24-го марта 2022 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 18:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Пёрселл/Эбден

Этот турнир Пёрселл/Эбден проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Пёрселл/Эбден может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Пёрселл/Эбден однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Пёрселл/Эбден имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Пёрселл/Эбден левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Пёрселл/Эбден хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Де Минаур/Рамос Виньолас

На этом турнире Де Минаур/Рамос Виньолас играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Де Минаур/Рамос Виньолас все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Де Минаур/Рамос Виньолас не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Де Минаур/Рамос Виньолас уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Де Минаур/Рамос Виньолас на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Де Минаур/Рамос Виньолас пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Пёрселл/Эбден — Де Минаур/Рамос Виньолас

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Пёрселл/Эбден и Де Минаур/Рамос Виньолас. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Пёрселл/Эбден и Де Минаур/Рамос Виньолас в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Пёрселл/Эбден и Де Минаур/Рамос Виньолас имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Пёрселл/Эбден — Де Минаур/Рамос Виньолас. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.03.22)

Пёрселл/Эбден

К данному турниру Пёрселл/Эбден подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Пёрселл/Эбден находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Пёрселл/Эбден не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Пёрселл/Эбден старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Пёрселл/Эбден демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Де Минаур/Рамос Виньолас

Де Минаур/Рамос Виньолас лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Де Минаур/Рамос Виньолас играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Де Минаур/Рамос Виньолас начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Де Минаур/Рамос Виньолас выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Де Минаур/Рамос Виньолас сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Пёрселл/Эбден — Де Минаур/Рамос Виньолас Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Пёрселл/Эбден и Де Минаур/Рамос Виньолас начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Пёрселл/Эбден и Де Минаур/Рамос Виньолас показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Пёрселл/Эбден и Де Минаур/Рамос Виньолас провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Пёрселл/Эбден и Де Минаур/Рамос Виньолас действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Пёрселл/Эбден — Де Минаур/Рамос Виньолас: снова ждем результативной игры

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Пёрселл/Эбден и Де Минаур/Рамос Виньолас, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Пёрселл/Эбден и Де Минаур/Рамос Виньолас уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пёрселл/Эбден — Де Минаур/Рамос Виньолас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Пёрселл/Эбден и Де Минаур/Рамос Виньолас, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat4-534874-segodnya-match-andrey-chepelev-hamza-karmussi-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-24-03-22/