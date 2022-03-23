Мухаммад/Шибахара — Бузкова/Градецка: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Мухаммад/Шибахара — Бузкова/Градецка (24 марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Мухаммад/Шибахара — Бузкова/Градецка 24-го марта

24-го марта в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Мухаммад/Шибахара , а противостоять в этом поединке будет Бузкова/Градецка.



Теннисное противостояние Мухаммад/Шибахара — Бузкова/Градецка пройдет 24-го марта, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 20:00 по московскому времени. Хотя Мухаммад/Шибахара и Бузкова/Градецка уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Бузкова/Градецка.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мухаммад/Шибахара — Бузкова/Градецка:

Теннисный поединок Мухаммад/Шибахара — Бузкова/Градецка запланирован организаторами турнира на 24-го марта, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 20:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Мухаммад/Шибахара и Бузкова/Градецка встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Мухаммад/Шибахара имеет три победы при одном поражении.

Мухаммад/Шибахара

В этом сезоне Мухаммад/Шибахара демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Мухаммад/Шибахара снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Мухаммад/Шибахара является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Мухаммад/Шибахара не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Мухаммад/Шибахара еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Бузкова/Градецка

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Бузкова/Градецка на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Бузкова/Градецка демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Бузкова/Градецка имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Бузкова/Градецка намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Бузкова/Градецка не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Бузкова/Градецка будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Бузкова/Градецка и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Бузкова/Градецка умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

WTA, Мухаммад/Шибахара — Бузкова/Градецка

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Мухаммад/Шибахара и Бузкова/Градецка. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Мухаммад/Шибахара — Бузкова/Градецка 24-го марта

Мухаммад/Шибахара

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Мухаммад/Шибахара, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Мухаммад/Шибахара уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Мухаммад/Шибахара старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Мухаммад/Шибахара, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Мухаммад/Шибахара не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Мухаммад/Шибахара все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Мухаммад/Шибахара точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Бузкова/Градецка

Выступать в зале Бузкова/Градецка не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Бузкова/Градецка старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Бузкова/Градецка принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Бузкова/Градецка демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Бузкова/Градецка даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Бузкова/Градецка хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Мухаммад/Шибахара — Бузкова/Градецка Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Мухаммад/Шибахара и Бузкова/Градецка аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Мухаммад/Шибахара и Бузкова/Градецка обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Мухаммад/Шибахара и Бузкова/Градецка постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Мухаммад/Шибахара — Бузкова/Градецка: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мухаммад/Шибахара и Бузкова/Градецка которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мухаммад/Шибахара имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бузкова/Градецка хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мухаммад/Шибахара. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бузкова/Градецка умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мухаммад/Шибахара довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бузкова/Градецка вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мухаммад/Шибахара.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мухаммад/Шибахара — Бузкова/Градецка. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Мухаммад/Шибахара и Бузкова/Градецка букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Мухаммад/Шибахара и Бузкова/Градецка проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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