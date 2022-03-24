Лоурейро/Ровери Сидней — Жу/Магинли: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Лоурейро/Ровери Сидней — Жу/Магинли (24 марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Лоурейро/Ровери Сидней — Жу/Магинли 24-го марта 2022 года

24-го марта 2022 года в 20:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лоурейро/Ровери Сидней , а противостоять в этом поединке будет Жу/Магинли.



Лоурейро/Ровери Сидней считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Жу/Магинли 24-го марта 2022 года будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 20:05 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лоурейро/Ровери Сидней — Жу/Магинли:

24-го марта 2022 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Лоурейро/Ровери Сидней — Жу/Магинли. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 20:05 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Жу/Магинли, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Жу/Магинли выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Лоурейро/Ровери Сидней

В этом сезоне Лоурейро/Ровери Сидней показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Лоурейро/Ровери Сидней сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Лоурейро/Ровери Сидней еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Лоурейро/Ровери Сидней обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Лоурейро/Ровери Сидней играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Лоурейро/Ровери Сидней любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Жу/Магинли

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Жу/Магинли на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Жу/Магинли демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Жу/Магинли имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Жу/Магинли намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Жу/Магинли не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Жу/Магинли будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Жу/Магинли и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Жу/Магинли умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Лоурейро/Ровери Сидней — Жу/Магинли

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Лоурейро/Ровери Сидней и Жу/Магинли впервые будут встречаться между собой. Если Лоурейро/Ровери Сидней уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Жу/Магинли пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Лоурейро/Ровери Сидней демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Лоурейро/Ровери Сидней – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Лоурейро/Ровери Сидней — Жу/Магинли (24-го марта 2022 года), ставки и коэффициенты

Лоурейро/Ровери Сидней

На данный момент Лоурейро/Ровери Сидней занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Лоурейро/Ровери Сидней снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Лоурейро/Ровери Сидней не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Лоурейро/Ровери Сидней не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Жу/Магинли

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Жу/Магинли все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Жу/Магинли сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Жу/Магинли все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Жу/Магинли предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Лоурейро/Ровери Сидней — Жу/Магинли Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Лоурейро/Ровери Сидней и Жу/Магинли. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Лоурейро/Ровери Сидней и Жу/Магинли встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Лоурейро/Ровери Сидней и Жу/Магинли довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Лоурейро/Ровери Сидней и Жу/Магинли подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Лоурейро/Ровери Сидней — Жу/Магинли: погода помешает показать хороший теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Лоурейро/Ровери Сидней и Жу/Магинли из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Жу/Магинли относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Жу/Магинли проводит второй или третий матч. А вот Лоурейро/Ровери Сидней как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Лоурейро/Ровери Сидней, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Лоурейро/Ровери Сидней без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Лоурейро/Ровери Сидней вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лоурейро/Ровери Сидней — Жу/Магинли. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Лоурейро/Ровери Сидней и Жу/Магинли букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Лоурейро/Ровери Сидней и Жу/Магинли проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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