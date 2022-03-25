Северная Каролина Тейр Хилз (жен) — Южная Каролина Геймкокс (жeн). Прогноз, ставки на матч(26.03.22)

Прогноз Северная Каролина Тейр Хилз (жен) — Южная Каролина Геймкокс (жeн) (26-го марта), ставки и коэффициенты

Северная Каролина Тейр Хилз (жен) — Южная Каролина Геймкокс (жeн) (26-го марта), ставки и коэффициенты

26-го марта в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Северная Каролина Тейр Хилз (жен) примет соперника по национальному первенству Южная Каролина Геймкокс (жeн).



Болельщики баскетбольного клуба Северная Каролина Тейр Хилз (жен) очень любят матчи против БК Южная Каролина Геймкокс (жeн), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 26-го марта хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 02:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Северная Каролина Тейр Хилз (жен) одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Северная Каролина Тейр Хилз (жен) — Южная Каролина Геймкокс (жeн):

На 26-го марта в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Северная Каролина Тейр Хилз (жен) — Южная Каролина Геймкокс (жeн). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 02:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Северная Каролина Тейр Хилз (жен), одержав семь побед.

Северная Каролина Тейр Хилз (жен)

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Северная Каролина Тейр Хилз (жен) отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Северная Каролина Тейр Хилз (жен) проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Северная Каролина Тейр Хилз (жен) занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Южная Каролина Геймкокс (жeн)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Южная Каролина Геймкокс (жeн) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Южная Каролина Геймкокс (жeн) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Южная Каролина Геймкокс (жeн) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч Северная Каролина Тейр Хилз (жен) — Южная Каролина Геймкокс (жeн)

На 26-го марта в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Северная Каролина Тейр Хилз (жен) — Южная Каролина Геймкокс (жeн). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 02:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Северная Каролина Тейр Хилз (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Южная Каролина Геймкокс (жeн) удалось одержать победу у себя дома.



Северная Каролина Тейр Хилз (жен) — Южная Каролина Геймкокс (жeн). Прогноз, ставки на матч(26.03.22)

Северная Каролина Тейр Хилз (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Северная Каролина Тейр Хилз (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Северная Каролина Тейр Хилз (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Южная Каролина Геймкокс (жeн)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Южная Каролина Геймкокс (жeн) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Южная Каролина Геймкокс (жeн) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Южная Каролина Геймкокс (жeн) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Северная Каролина Тейр Хилз (жен) — Южная Каролина Геймкокс (жeн) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 26-го марта, и в его рамках состоится поединок Северная Каролина Тейр Хилз (жен) — Южная Каролина Геймкокс (жeн). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 02:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Северная Каролина Тейр Хилз (жен) — Южная Каролина Геймкокс (жeн): в ожидании «трёхочковых бросков»

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Северная Каролина Тейр Хилз (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Северная Каролина Тейр Хилз (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Северная Каролина Тейр Хилз (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Южная Каролина Геймкокс (жeн) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Южная Каролина Геймкокс (жeн) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Южная Каролина Геймкокс (жeн) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Северная Каролина Тейр Хилз (жен) — Южная Каролина Геймкокс (жeн). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Северная Каролина Тейр Хилз (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Северная Каролина Тейр Хилз (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Северная Каролина Тейр Хилз (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Южная Каролина Геймкокс (жeн) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Южная Каролина Геймкокс (жeн) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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