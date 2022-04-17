Педжа Крштин — Адриан Менендес-Масейрас. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.04.22)

Прогноз Педжа Крштин — Адриан Менендес-Масейрас (18.04.2022), ставки и коэффициенты

Педжа Крштин — Адриан Менендес-Масейрас (18-го апреля), ставки и коэффициенты

18-го апреля в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Педжа Крштин , а противостоять в этом поединке будет Адриан Менендес-Масейрас.



Судья теннисного матча Педжа Крштин — Адриан Менендес-Масейрас должен дать знак о старте игры в 20:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 18-го апреля, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Педжа Крштин и Адриан Менендес-Масейрас более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Педжа Крштин имеет четыре победы, то Адриан Менендес-Масейрас может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Педжа Крштин — Адриан Менендес-Масейрас:

До 18-го апреля осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Педжа Крштин — Адриан Менендес-Масейрас вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Педжа Крштин и Адриан Менендес-Масейрас не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 20:30 по МСК.

Педжа Крштин

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Педжа Крштин находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Педжа Крштин является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Педжа Крштин умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Педжа Крштин обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Педжа Крштин может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Адриан Менендес-Масейрас

Нынешняя форма, которую демонстрирует Адриан Менендес-Масейрас еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Адриан Менендес-Масейрас постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Адриан Менендес-Масейрас пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Адриан Менендес-Масейрас не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Адриан Менендес-Масейрас не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Педжа Крштин и Адриан Менендес-Масейрас впервые будут встречаться между собой. Если Педжа Крштин уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Адриан Менендес-Масейрас пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Педжа Крштин демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Педжа Крштин – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Педжа Крштин — Адриан Менендес-Масейрас. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.04.22)

Педжа Крштин

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Педжа Крштин, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Педжа Крштин уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Педжа Крштин старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Педжа Крштин, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Педжа Крштин не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Педжа Крштин все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Педжа Крштин точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Адриан Менендес-Масейрас

На этом турнире Адриан Менендес-Масейрас играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Адриан Менендес-Масейрас какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Адриан Менендес-Масейрас уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Адриан Менендес-Масейрас много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Адриан Менендес-Масейрас сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Адриан Менендес-Масейрас не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Педжа Крштин — Адриан Менендес-Масейрас Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Педжа Крштин и Адриан Менендес-Масейрас. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Педжа Крштин — Адриан Менендес-Масейрас: погода помешает показать хороший теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Педжа Крштин и Адриан Менендес-Масейрас, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Педжа Крштин сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Адриан Менендес-Масейрас имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Педжа Крштин – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Педжа Крштин и Адриан Менендес-Масейрас на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Педжа Крштин — Адриан Менендес-Масейрас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Педжа Крштин и Адриан Менендес-Масейрас букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Педжа Крштин и Адриан Менендес-Масейрас проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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