Прогноз Дана Шакирова — Анна Виноградова (19 апреля), ставки и коэффициенты

Дана Шакирова — Анна Виноградова. Прогноз, ставки на матч (19.04.22)

19.04.2022 в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Дана Шакирова , а противостоять в этом поединке будет Анна Виноградова.



Судья теннисного матча Дана Шакирова — Анна Виноградова должен дать знак о старте игры в 07:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 19.04.2022, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Дана Шакирова и Анна Виноградова более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Дана Шакирова имеет четыре победы, то Анна Виноградова может похвастаться лишь двумя победами.



Дана Шакирова — Анна Виноградова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

19.04.2022 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Дана Шакирова — Анна Виноградова. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 07:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Анна Виноградова, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Анна Виноградова выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Дана Шакирова

В этом сезоне Дана Шакирова показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Дана Шакирова сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Дана Шакирова еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Дана Шакирова обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Дана Шакирова играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Дана Шакирова любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Анна Виноградова

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Анна Виноградова на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Анна Виноградова демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Анна Виноградова имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Анна Виноградова намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Анна Виноградова не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Анна Виноградова будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Анна Виноградова и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Анна Виноградова умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

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Дана Шакирова — Анна Виноградова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.04.22)

Дана Шакирова

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Дана Шакирова, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Дана Шакирова уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Дана Шакирова старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Дана Шакирова, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Дана Шакирова не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Дана Шакирова все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Дана Шакирова точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Анна Виноградова

Выступать в зале Анна Виноградова не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Анна Виноградова старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Анна Виноградова принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Анна Виноградова демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Анна Виноградова даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Анна Виноградова хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Дана Шакирова — Анна Виноградова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Дана Шакирова и Анна Виноградова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Дана Шакирова и Анна Виноградова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Дана Шакирова и Анна Виноградова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Дана Шакирова и Анна Виноградова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Дана Шакирова — Анна Виноградова: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Дана Шакирова имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Дана Шакирова и Анна Виноградова отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Анна Виноградова в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Дана Шакирова превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Анна Виноградова сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Дана Шакирова гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дана Шакирова — Анна Виноградова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Дана Шакирова и Анна Виноградова.



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