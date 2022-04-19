Ткачева/Черубини — Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес. Прогноз, ставки на матч(19.04.22)

Прогноз Ткачева/Черубини — Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес (19-го апреля 2022 года), ставки и коэффициенты

Ткачева/Черубини — Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес (19-го апреля), ставки и коэффициенты

19-го апреля в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ткачева/Черубини , а противостоять в этом поединке будет Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 19-го апреля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Ткачева/Черубини — Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 14:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Ткачева/Черубини, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ткачева/Черубини — Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 19-го апреля, ведь именно в этот день на корте встречаются Ткачева/Черубини и Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 14:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Ткачева/Черубини имеет на своем счету три победы, Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес может похвастаться четырьмя.

Ткачева/Черубини

На данный момент Ткачева/Черубини является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Ткачева/Черубини однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Ткачева/Черубини демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Ткачева/Черубини хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Ткачева/Черубини часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес

Во взрослом туре Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Ткачева/Черубини и Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Ткачева/Черубини — Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес. Прогноз, ставки на матч(19.04.22)

Ткачева/Черубини

Несмотря на внушительный возраст, Ткачева/Черубини демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Ткачева/Черубини гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Ткачева/Черубини обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Ткачева/Черубини снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Ткачева/Черубини может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес

Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Ткачева/Черубини — Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Ткачева/Черубини и Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Ткачева/Черубини — Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ткачева/Черубини имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ткачева/Черубини и Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ткачева/Черубини превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ткачева/Черубини гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ткачева/Черубини — Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Ткачева/Черубини и Вангелова/Лантигуа Де Ла Нуес.



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