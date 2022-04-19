Ангелина Полуянчик — Евгений Рудновский. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.04.22)

Прогноз Ангелина Полуянчик — Евгений Рудновский (20-го апреля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ангелина Полуянчик — Евгений Рудновский 20-го апреля 2022 года

20-го апреля 2022 года в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Daily Aqua Tour, в котором на корт выйдут Ангелина Полуянчик , а противостоять в этом поединке будет Евгений Рудновский.



Судья теннисного матча Ангелина Полуянчик — Евгений Рудновский должен дать знак о старте игры в 02:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 20-го апреля 2022 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Ангелина Полуянчик и Евгений Рудновский более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Ангелина Полуянчик имеет четыре победы, то Евгений Рудновский может похвастаться лишь двумя победами.



Ангелина Полуянчик — Евгений Рудновский. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 20-го апреля 2022 года откроет его противостояние Ангелина Полуянчик — Евгений Рудновский. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 02:00 по МСК, то есть до начала игры. Ангелина Полуянчик и Евгений Рудновский отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Евгений Рудновский может гордиться семью победами, а вот Ангелина Полуянчик имеет только пять выигранных встреч.

Ангелина Полуянчик

В этом сезоне Ангелина Полуянчик показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Ангелина Полуянчик сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Ангелина Полуянчик еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Ангелина Полуянчик обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Ангелина Полуянчик играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Ангелина Полуянчик любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Евгений Рудновский

Во взрослом туре Евгений Рудновский проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Евгений Рудновский пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Евгений Рудновский предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Евгений Рудновский еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Daily Aqua Tour, Ангелина Полуянчик — Евгений Рудновский

Ангелина Полуянчик и Евгений Рудновский – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Ангелина Полуянчик — Евгений Рудновский. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.04.22)

Ангелина Полуянчик

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Ангелина Полуянчик, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Ангелина Полуянчик уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Ангелина Полуянчик старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Ангелина Полуянчик, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Ангелина Полуянчик не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Ангелина Полуянчик все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Ангелина Полуянчик точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Евгений Рудновский

В этом сезоне Евгений Рудновский не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Евгений Рудновский сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Евгений Рудновский допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Евгений Рудновский допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Евгений Рудновский демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Ангелина Полуянчик — Евгений Рудновский Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Ангелина Полуянчик и Евгений Рудновский. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Ангелина Полуянчик — Евгений Рудновский: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Ангелина Полуянчик и Евгений Рудновский, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Ангелина Полуянчик сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Евгений Рудновский имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Ангелина Полуянчик – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Ангелина Полуянчик и Евгений Рудновский на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ангелина Полуянчик — Евгений Рудновский. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Ангелина Полуянчик и Евгений Рудновский.



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