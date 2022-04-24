Прогноз Дуран/Мелихени Родригес Альвес — Боскардин Диаш/Хеиде (25-го апреля 2022 года), ставки и коэффициенты

Дуран/Мелихени Родригес Альвес — Боскардин Диаш/Хеиде. Прогноз, ставки на матч (25.04.22)

25-го апреля в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Дуран/Мелихени Родригес Альвес , а противостоять в этом поединке будет Боскардин Диаш/Хеиде.



Дуран/Мелихени Родригес Альвес сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 25-го апреля придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Боскардин Диаш/Хеиде. По Москве данный поединок начнется в 18:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Боскардин Диаш/Хеиде, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Дуран/Мелихени Родригес Альвес — Боскардин Диаш/Хеиде. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Дуран/Мелихени Родригес Альвес имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 25-го апреля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Боскардин Диаш/Хеиде. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 18:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Дуран/Мелихени Родригес Альвес имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Дуран/Мелихени Родригес Альвес

В этом сезоне Дуран/Мелихени Родригес Альвес показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Дуран/Мелихени Родригес Альвес играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Дуран/Мелихени Родригес Альвес умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Дуран/Мелихени Родригес Альвес и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Дуран/Мелихени Родригес Альвес будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Дуран/Мелихени Родригес Альвес чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Боскардин Диаш/Хеиде

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Боскардин Диаш/Хеиде в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Боскардин Диаш/Хеиде уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Боскардин Диаш/Хеиде уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Боскардин Диаш/Хеиде обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Дуран/Мелихени Родригес Альвес и Боскардин Диаш/Хеиде впервые будут встречаться между собой. Если Дуран/Мелихени Родригес Альвес уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Боскардин Диаш/Хеиде пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Дуран/Мелихени Родригес Альвес демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Дуран/Мелихени Родригес Альвес – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Дуран/Мелихени Родригес Альвес — Боскардин Диаш/Хеиде. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.04.22)

Дуран/Мелихени Родригес Альвес

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Дуран/Мелихени Родригес Альвес выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Дуран/Мелихени Родригес Альвес всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Дуран/Мелихени Родригес Альвес уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Дуран/Мелихени Родригес Альвес занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Дуран/Мелихени Родригес Альвес больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Дуран/Мелихени Родригес Альвес имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Боскардин Диаш/Хеиде

Несмотря на свой молодой возраст, Боскардин Диаш/Хеиде демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Боскардин Диаш/Хеиде уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Боскардин Диаш/Хеиде станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Боскардин Диаш/Хеиде, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Боскардин Диаш/Хеиде умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Боскардин Диаш/Хеиде имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Дуран/Мелихени Родригес Альвес — Боскардин Диаш/Хеиде Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Дуран/Мелихени Родригес Альвес и Боскардин Диаш/Хеиде. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Дуран/Мелихени Родригес Альвес — Боскардин Диаш/Хеиде: соперники не будут долго запрягать

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Дуран/Мелихени Родригес Альвес и Боскардин Диаш/Хеиде из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Боскардин Диаш/Хеиде относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Боскардин Диаш/Хеиде проводит второй или третий матч. А вот Дуран/Мелихени Родригес Альвес как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Дуран/Мелихени Родригес Альвес, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Дуран/Мелихени Родригес Альвес без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Дуран/Мелихени Родригес Альвес вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дуран/Мелихени Родригес Альвес — Боскардин Диаш/Хеиде. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Дуран/Мелихени Родригес Альвес и Боскардин Диаш/Хеиде.



http://evolvegame.ru/cat1-547066-prognoz-na-match-elizaveta-kozlova-yuliya-trifonova-ot-eksperta-25-04-22/