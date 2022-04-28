Джанмарко Феррари — Лоран Локоли: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Джанмарко Феррари — Лоран Локоли (28.04.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Джанмарко Феррари — Лоран Локоли 28-го апреля 2022 года

28-го апреля 2022 года в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Джанмарко Феррари , а противостоять в этом поединке будет Лоран Локоли.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Джанмарко Феррари — Лоран Локоли, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 28-го апреля 2022 года, а его начало по МСК будет в 15:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Джанмарко Феррари. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Джанмарко Феррари — Лоран Локоли. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 28-го апреля 2022 года откроет его противостояние Джанмарко Феррари — Лоран Локоли. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:00 по МСК, то есть до начала игры. Джанмарко Феррари и Лоран Локоли отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Лоран Локоли может гордиться семью победами, а вот Джанмарко Феррари имеет только пять выигранных встреч.

Джанмарко Феррари

В этом сезоне Джанмарко Феррари показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Джанмарко Феррари сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Джанмарко Феррари еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Джанмарко Феррари обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Джанмарко Феррари играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Джанмарко Феррари любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Лоран Локоли

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Лоран Локолив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Лоран Локоли играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Лоран Локоли держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Лоран Локоли демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Лоран Локоли находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Джанмарко Феррари — Лоран Локоли

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Джанмарко Феррари и Лоран Локоли уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Джанмарко Феррари — Лоран Локоли 28-го апреля 2022 года

Джанмарко Феррари

Несмотря на внушительный возраст, Джанмарко Феррари демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Джанмарко Феррари гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Джанмарко Феррари обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Джанмарко Феррари снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Джанмарко Феррари может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Лоран Локоли

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Лоран Локоли все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Лоран Локоли сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Лоран Локоли все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Лоран Локоли предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Джанмарко Феррари — Лоран Локоли Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Джанмарко Феррари и Лоран Локоли. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Джанмарко Феррари — Лоран Локоли: погода помешает показать хороший теннис

Джанмарко Феррари и Лоран Локоли которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Джанмарко Феррари имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лоран Локоли хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Джанмарко Феррари. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лоран Локоли умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Джанмарко Феррари довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лоран Локоли вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Джанмарко Феррари.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джанмарко Феррари — Лоран Локоли. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Джанмарко Феррари и Лоран Локоли. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Джанмарко Феррари и для Лоран Локоли, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-538924-prognoz-na-match-ginarkuako-de-yongstevens-28-04-22/