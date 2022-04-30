Прогноз Рахимбек Ибрахимов — Атамурод Атабаев (30-го апреля), ставки и коэффициенты

Рахимбек Ибрахимов — Атамурод Атабаев. Прогноз, ставки на матч (30.04.22)

30.04.2022 в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Мастерс, в котором на корт выйдут Рахимбек Ибрахимов , а противостоять в этом поединке будет Атамурод Атабаев.



Теннисное противостояние Рахимбек Ибрахимов — Атамурод Атабаев пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 30.04.2022. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 11:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Рахимбек Ибрахимов является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рахимбек Ибрахимов — Атамурод Атабаев:

До 30.04.2022 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Рахимбек Ибрахимов — Атамурод Атабаев вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Рахимбек Ибрахимов и Атамурод Атабаев не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 11:00 по МСК.

Рахимбек Ибрахимов

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Рахимбек Ибрахимов находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Рахимбек Ибрахимов является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Рахимбек Ибрахимов умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Рахимбек Ибрахимов обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Рахимбек Ибрахимов может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Атамурод Атабаев

Нынешняя форма, которую демонстрирует Атамурод Атабаев еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Атамурод Атабаев постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Атамурод Атабаев пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Атамурод Атабаев не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Атамурод Атабаев не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч Рахимбек Ибрахимов — Атамурод Атабаев

Рахимбек Ибрахимов и Атамурод Атабаев – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Рахимбек Ибрахимов — Атамурод Атабаев. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.04.22)

Рахимбек Ибрахимов

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Рахимбек Ибрахимов, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Рахимбек Ибрахимов уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Рахимбек Ибрахимов старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Рахимбек Ибрахимов, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Рахимбек Ибрахимов не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Рахимбек Ибрахимов все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Рахимбек Ибрахимов точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Атамурод Атабаев

На этом турнире Атамурод Атабаев играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Атамурод Атабаев какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Атамурод Атабаев уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Атамурод Атабаев много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Атамурод Атабаев сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Атамурод Атабаев не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Рахимбек Ибрахимов — Атамурод Атабаев Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Рахимбек Ибрахимов и Атамурод Атабаев аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Рахимбек Ибрахимов и Атамурод Атабаев обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Рахимбек Ибрахимов и Атамурод Атабаев постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Рахимбек Ибрахимов — Атамурод Атабаев: в ожидании «эйсов»

Рахимбек Ибрахимов и Атамурод Атабаев которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Рахимбек Ибрахимов имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Атамурод Атабаев хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Рахимбек Ибрахимов. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Атамурод Атабаев умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Рахимбек Ибрахимов довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Атамурод Атабаев вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Рахимбек Ибрахимов.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рахимбек Ибрахимов — Атамурод Атабаев. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Рахимбек Ибрахимов и Атамурод Атабаев. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Рахимбек Ибрахимов и для Атамурод Атабаев, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-549458-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-fuenlabrada-real-betis-30-04-22/