Вердиал/Ямате Алмейда — Гомез Пезуэла Кано/Россини. Прогноз, ставки на матч(03.05.22)

Прогноз Вердиал/Ямате Алмейда — Гомез Пезуэла Кано/Россини (03-го мая), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Вердиал/Ямате Алмейда — Гомез Пезуэла Кано/Россини 03 мая

03 мая в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вердиал/Ямате Алмейда , а противостоять в этом поединке будет Гомез Пезуэла Кано/Россини.



Буквально несколько дней назад Вердиал/Ямате Алмейда и Гомез Пезуэла Кано/Россини играли свои матчи, а теперь уже 03 мая им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 22:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Вердиал/Ямате Алмейда имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вердиал/Ямате Алмейда — Гомез Пезуэла Кано/Россини:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 03 мая встречаются Вердиал/Ямате Алмейда и Гомез Пезуэла Кано/Россини. Начало поединка запланировано на 22:00 по МСК. Вердиал/Ямате Алмейда является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Вердиал/Ямате Алмейда

В этом сезоне Вердиал/Ямате Алмейда показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Вердиал/Ямате Алмейда играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Вердиал/Ямате Алмейда умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Вердиал/Ямате Алмейда и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Вердиал/Ямате Алмейда будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Вердиал/Ямате Алмейда чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Гомез Пезуэла Кано/Россини

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Гомез Пезуэла Кано/Россини на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Гомез Пезуэла Кано/Россини демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Гомез Пезуэла Кано/Россини имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Гомез Пезуэла Кано/Россини намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Гомез Пезуэла Кано/Россини не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Гомез Пезуэла Кано/Россини будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Гомез Пезуэла Кано/Россини и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Гомез Пезуэла Кано/Россини умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Вердиал/Ямате Алмейда и Гомез Пезуэла Кано/Россини. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Вердиал/Ямате Алмейда и Гомез Пезуэла Кано/Россини продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Вердиал/Ямате Алмейда — Гомез Пезуэла Кано/Россини. Прогноз, ставки на матч(03.05.22)

Вердиал/Ямате Алмейда

Несмотря на внушительный возраст, Вердиал/Ямате Алмейда демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Вердиал/Ямате Алмейда гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Вердиал/Ямате Алмейда обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Вердиал/Ямате Алмейда снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Вердиал/Ямате Алмейда может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Гомез Пезуэла Кано/Россини

В этом сезоне Гомез Пезуэла Кано/Россини действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Гомез Пезуэла Кано/Россини обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Гомез Пезуэла Кано/Россини не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Гомез Пезуэла Кано/Россини не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Гомез Пезуэла Кано/Россини имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Вердиал/Ямате Алмейда — Гомез Пезуэла Кано/Россини Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Вердиал/Ямате Алмейда и Гомез Пезуэла Кано/Россини начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Вердиал/Ямате Алмейда и Гомез Пезуэла Кано/Россини показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Вердиал/Ямате Алмейда и Гомез Пезуэла Кано/Россини провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Вердиал/Ямате Алмейда и Гомез Пезуэла Кано/Россини действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Вердиал/Ямате Алмейда — Гомез Пезуэла Кано/Россини: снова ждем результативной игры

Вердиал/Ямате Алмейда и Гомез Пезуэла Кано/Россини которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Вердиал/Ямате Алмейда имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Гомез Пезуэла Кано/Россини хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Вердиал/Ямате Алмейда. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Гомез Пезуэла Кано/Россини умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Вердиал/Ямате Алмейда довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Гомез Пезуэла Кано/Россини вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Вердиал/Ямате Алмейда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вердиал/Ямате Алмейда — Гомез Пезуэла Кано/Россини. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Вердиал/Ямате Алмейда и Гомез Пезуэла Кано/Россини букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Вердиал/Ямате Алмейда и Гомез Пезуэла Кано/Россини проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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