Прогноз Гайлис/Лопес — Бхатиа/Хэлбауэр (05.05.2022), ставки и коэффициенты

Гайлис/Лопес — Бхатиа/Хэлбауэр. Прогноз, ставки на матч. ITF (05.05.22)

05.05.2022 в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Гайлис/Лопес , а противостоять в этом поединке будет Бхатиа/Хэлбауэр.



Теннисное противостояние Гайлис/Лопес — Бхатиа/Хэлбауэр пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 05.05.2022. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 20:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Гайлис/Лопес является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Гайлис/Лопес — Бхатиа/Хэлбауэр. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 05.05.2022, так что в разделе тенниса можно найти поединок Гайлис/Лопес — Бхатиа/Хэлбауэр. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 20:00 по Москве, пока не начался поединок. Гайлис/Лопес и Бхатиа/Хэлбауэр еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Гайлис/Лопес

В этом сезоне Гайлис/Лопес имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Гайлис/Лопес может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Гайлис/Лопес еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Бхатиа/Хэлбауэр

На этом турнире Бхатиа/Хэлбауэр выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Бхатиа/Хэлбауэр снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Бхатиа/Хэлбауэр чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Бхатиа/Хэлбауэр уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Бхатиа/Хэлбауэр зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Гайлис/Лопес — Бхатиа/Хэлбауэр. Прогноз, ставки на матч(05.05.22)

Гайлис/Лопес

Гайлис/Лопес не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Гайлис/Лопес любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Гайлис/Лопес умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Гайлис/Лопес не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Гайлис/Лопес умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Бхатиа/Хэлбауэр

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Бхатиа/Хэлбауэр все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Бхатиа/Хэлбауэр сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Бхатиа/Хэлбауэр все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Бхатиа/Хэлбауэр предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Гайлис/Лопес — Бхатиа/Хэлбауэр Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Гайлис/Лопес и Бхатиа/Хэлбауэр. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Гайлис/Лопес и Бхатиа/Хэлбауэр встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Гайлис/Лопес и Бхатиа/Хэлбауэр довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Гайлис/Лопес и Бхатиа/Хэлбауэр подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Гайлис/Лопес — Бхатиа/Хэлбауэр: погода помешает показать хороший теннис

Гайлис/Лопес и Бхатиа/Хэлбауэр которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Гайлис/Лопес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бхатиа/Хэлбауэр хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Гайлис/Лопес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бхатиа/Хэлбауэр умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Гайлис/Лопес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бхатиа/Хэлбауэр вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Гайлис/Лопес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гайлис/Лопес — Бхатиа/Хэлбауэр. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Гайлис/Лопес и Бхатиа/Хэлбауэр, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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