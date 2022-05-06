Прогноз РедСити Роар — Норт Голд Коаст Сихоукс (07-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

РедСити Роар — Норт Голд Коаст Сихоукс. Прогноз, ставки на матч (07.05.22)

07-го мая 2022 года в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Австралии, в котором на своей площадке местный клуб РедСити Роар примет соперника по национальному первенству Норт Голд Коаст Сихоукс.



Баскетболисты клубов РедСити Роар и Норт Голд Коаст Сихоукс в 12:30 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 07-го мая 2022 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК РедСити Роар одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния РедСити Роар также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ РедСити Роар — Норт Голд Коаст Сихоукс:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб РедСити Роар возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Норт Голд Коаст Сихоукс. Данный поединок будет сыгран 07-го мая 2022 года, а по московскому времени его начало состоится в 12:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Норт Голд Коаст Сихоукс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

РедСити Роар

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб РедСити Роар переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба РедСити Роар больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах РедСити Роар еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Норт Голд Коаст Сихоукс

В составе баскетбольного клуба Норт Голд Коаст Сихоукс нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Норт Голд Коаст Сихоукс не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Норт Голд Коаст Сихоукс уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

«РедСити Роар» — «Норт Голд Коаст Сихоукс»: прогноз автора

На 07-го мая 2022 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать РедСити Роар — Норт Голд Коаст Сихоукс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 12:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб РедСити Роар дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Норт Голд Коаст Сихоукс удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч РедСити Роар — Норт Голд Коаст Сихоукс 07-го мая 2022 года

РедСити Роар

В этом сезоне баскетбольный клуб РедСити Роар и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб РедСити Роар играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Норт Голд Коаст Сихоукс

Два года назад баскетбольный клуб Норт Голд Коаст Сихоукс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Норт Голд Коаст Сихоукс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч РедСити Роар — Норт Голд Коаст Сихоукс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 07-го мая 2022 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние РедСити Роар — Норт Голд Коаст Сихоукс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 12:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

РедСити Роар — Норт Голд Коаст Сихоукс: снова ждем результативной игры

В этом сезоне у баскетбольного клуба РедСити Роар подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба РедСити Роар и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба РедСити Роар еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб РедСити Роар сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Норт Голд Коаст Сихоукс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Норт Голд Коаст Сихоукс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Норт Голд Коаст Сихоукс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ РедСити Роар — Норт Голд Коаст Сихоукс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба РедСити Роар является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба РедСити Роар проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба РедСити Роар нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Норт Голд Коаст Сихоукс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Норт Голд Коаст Сихоукс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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