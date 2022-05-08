Матушевски/Пихлер — Прашант/Чандрасекар. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.05.22)

Прогноз Матушевски/Пихлер — Прашант/Чандрасекар (09 мая), ставки и коэффициенты

Матушевски/Пихлер — Прашант/Чандрасекар (09-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

09-го мая 2022 года в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Матушевски/Пихлер , а противостоять в этом поединке будет Прашант/Чандрасекар.



Матушевски/Пихлер считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Прашант/Чандрасекар 09-го мая 2022 года будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 12:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Матушевски/Пихлер — Прашант/Чандрасекар. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 09-го мая 2022 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Матушевски/Пихлер и Прашант/Чандрасекар. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 12:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Матушевски/Пихлер имеет на своем счету три победы, Прашант/Чандрасекар может похвастаться четырьмя.

Матушевски/Пихлер

В этом сезоне Матушевски/Пихлер показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Матушевски/Пихлер сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Матушевски/Пихлер еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Матушевски/Пихлер обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Матушевски/Пихлер играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Матушевски/Пихлер любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Прашант/Чандрасекар

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Прашант/Чандрасекар на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Прашант/Чандрасекар демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Прашант/Чандрасекар имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Прашант/Чандрасекар намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Прашант/Чандрасекар не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Прашант/Чандрасекар будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Прашант/Чандрасекар и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Прашант/Чандрасекар умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Матушевски/Пихлер и Прашант/Чандрасекар – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Матушевски/Пихлер — Прашант/Чандрасекар. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.05.22)

Матушевски/Пихлер

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Матушевски/Пихлер выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Матушевски/Пихлер всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Матушевски/Пихлер уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Матушевски/Пихлер занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Матушевски/Пихлер больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Матушевски/Пихлер имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Прашант/Чандрасекар

В этом сезоне Прашант/Чандрасекар не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Прашант/Чандрасекар сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Прашант/Чандрасекар допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Прашант/Чандрасекар допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Прашант/Чандрасекар демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Матушевски/Пихлер — Прашант/Чандрасекар Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Матушевски/Пихлер и Прашант/Чандрасекар, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Матушевски/Пихлер и Прашант/Чандрасекар играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Матушевски/Пихлер, и Прашант/Чандрасекар неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Матушевски/Пихлер — Прашант/Чандрасекар: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Матушевски/Пихлер и Прашант/Чандрасекар из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Прашант/Чандрасекар относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Прашант/Чандрасекар проводит второй или третий матч. А вот Матушевски/Пихлер как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Матушевски/Пихлер, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Матушевски/Пихлер без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Матушевски/Пихлер вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Матушевски/Пихлер — Прашант/Чандрасекар. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Матушевски/Пихлер и Прашант/Чандрасекар букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Матушевски/Пихлер и Прашант/Чандрасекар проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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