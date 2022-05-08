Георгий Почай — Святослав Лутковский: ставим на двойные ошибки

Прогноз Георгий Почай — Святослав Лутковский (09-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Георгий Почай — Святослав Лутковский 09-го мая

09-го мая в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Мастерс, в котором на корт выйдут Георгий Почай , а противостоять в этом поединке будет Святослав Лутковский.



Теннисное противостояние Георгий Почай — Святослав Лутковский пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 09-го мая. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 18:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Георгий Почай является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Георгий Почай — Святослав Лутковский:

Георгий Почай имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 09-го мая нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Святослав Лутковский. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 18:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Георгий Почай имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Георгий Почай

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Георгий Почай находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Георгий Почай является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Георгий Почай умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Георгий Почай обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Георгий Почай может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Святослав Лутковский

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Святослав Лутковский на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Святослав Лутковский демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Святослав Лутковский имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Святослав Лутковский намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Святослав Лутковский не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Святослав Лутковский будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Святослав Лутковский и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Святослав Лутковский умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Георгий Почай и Святослав Лутковский. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Георгий Почай и Святослав Лутковский продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Георгий Почай — Святослав Лутковский 09-го мая

Георгий Почай

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Георгий Почай, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Георгий Почай уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Георгий Почай старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Георгий Почай, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Георгий Почай не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Георгий Почай все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Георгий Почай точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Святослав Лутковский

В этом сезоне Святослав Лутковский действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Святослав Лутковский обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Святослав Лутковский не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Святослав Лутковский не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Святослав Лутковский имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Георгий Почай — Святослав Лутковский Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Георгий Почай и Святослав Лутковский. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Георгий Почай — Святослав Лутковский: ставим на двойные ошибки

Георгий Почай и Святослав Лутковский которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Георгий Почай имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Святослав Лутковский хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Георгий Почай. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Святослав Лутковский умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Георгий Почай довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Святослав Лутковский вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Георгий Почай.

СЕГОДНЯ МАТЧ Георгий Почай — Святослав Лутковский. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Георгий Почай и Святослав Лутковский, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat3-553338-sakramento-river-kets-las-vegas-aviators-prognoz-specialista-08-05-22/