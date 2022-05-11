Бруклин Нетс (ZEZETOPSY) — Филадельфия Севенти Сиксерс (TTP): в ожидании «трёхочковых бросков»

Прогноз Бруклин Нетс (ZEZETOPSY) — Филадельфия Севенти Сиксерс (TTP) (11-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Бруклин Нетс (ZEZETOPSY) — Филадельфия Севенти Сиксерс (TTP) (11-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

11-го мая 2022 года в 10:08 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Бруклин Нетс (ZEZETOPSY) примет соперника по национальному первенству Филадельфия Севенти Сиксерс (TTP).



Болельщики баскетбольного клуба Бруклин Нетс (ZEZETOPSY) очень любят матчи против БК Филадельфия Севенти Сиксерс (TTP), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 11-го мая 2022 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 10:08 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Бруклин Нетс (ZEZETOPSY) одержали три легкие победы.



Бруклин Нетс (ZEZETOPSY) — Филадельфия Севенти Сиксерс (TTP). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Бруклин Нетс (ZEZETOPSY) проводит на своей площадке, и 11-го мая 2022 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (TTP). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 10:08 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Бруклин Нетс (ZEZETOPSY), а один раз сильнее были игроки БК Филадельфия Севенти Сиксерс (TTP).

Бруклин Нетс (ZEZETOPSY)

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Бруклин Нетс (ZEZETOPSY) пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Бруклин Нетс (ZEZETOPSY) уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Филадельфия Севенти Сиксерс (TTP)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (TTP) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (TTP) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (TTP) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч Бруклин Нетс (ZEZETOPSY) — Филадельфия Севенти Сиксерс (TTP)

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Бруклин Нетс (ZEZETOPSY) — Филадельфия Севенти Сиксерс (TTP), который организаторы собираются провести 11-го мая 2022 года. По московскому времени начало данной игры будет в 10:08. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Бруклин Нетс (ZEZETOPSY).



Прогноз и ставка на матч Бруклин Нетс (ZEZETOPSY) — Филадельфия Севенти Сиксерс (TTP) 11-го мая 2022 года

Бруклин Нетс (ZEZETOPSY)

В этом сезоне баскетбольный клуб Бруклин Нетс (ZEZETOPSY) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Бруклин Нетс (ZEZETOPSY) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Филадельфия Севенти Сиксерс (TTP)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (TTP) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (TTP) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Бруклин Нетс (ZEZETOPSY) — Филадельфия Севенти Сиксерс (TTP) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Бруклин Нетс (ZEZETOPSY) — Филадельфия Севенти Сиксерс (TTP) пройдет 11-го мая 2022 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 10:08 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Бруклин Нетс (ZEZETOPSY) — Филадельфия Севенти Сиксерс (TTP): в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне у баскетбольного клуба Бруклин Нетс (ZEZETOPSY) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Бруклин Нетс (ZEZETOPSY) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Бруклин Нетс (ZEZETOPSY) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Бруклин Нетс (ZEZETOPSY) сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (TTP) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (TTP) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (TTP) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бруклин Нетс (ZEZETOPSY) — Филадельфия Севенти Сиксерс (TTP). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Бруклин Нетс (ZEZETOPSY) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Бруклин Нетс (ZEZETOPSY) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Бруклин Нетс (ZEZETOPSY) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (TTP) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (TTP) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (TTP) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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