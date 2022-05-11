Прогноз Кано/Люткемейер Обрегон — Гатти/Гоэль (11.05.2022), ставки и коэффициенты

Кано/Люткемейер Обрегон — Гатти/Гоэль. Прогноз, ставки на матч (11.05.22)

11 мая в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кано/Люткемейер Обрегон , а противостоять в этом поединке будет Гатти/Гоэль.



Так как теннисный поединок Кано/Люткемейер Обрегон — Гатти/Гоэль пройдет уже 11 мая, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 21:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Кано/Люткемейер Обрегон на тот момент намного сильнее, нежели Гатти/Гоэль.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кано/Люткемейер Обрегон — Гатти/Гоэль:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 11 мая, ведь именно в этот день на корте встречаются Кано/Люткемейер Обрегон и Гатти/Гоэль. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 21:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Кано/Люткемейер Обрегон имеет на своем счету три победы, Гатти/Гоэль может похвастаться четырьмя.

Кано/Люткемейер Обрегон

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Кано/Люткемейер Обрегон находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Кано/Люткемейер Обрегон является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Кано/Люткемейер Обрегон умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Кано/Люткемейер Обрегон обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Кано/Люткемейер Обрегон может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Гатти/Гоэль

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Гатти/Гоэльв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Гатти/Гоэль играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Гатти/Гоэль держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Гатти/Гоэль демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Гатти/Гоэль находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Кано/Люткемейер Обрегон — Гатти/Гоэль

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Кано/Люткемейер Обрегон и Гатти/Гоэль будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Кано/Люткемейер Обрегон — Гатти/Гоэль. Прогноз, ставки на матч(11.05.22)

Кано/Люткемейер Обрегон

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Кано/Люткемейер Обрегон выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Кано/Люткемейер Обрегон всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Кано/Люткемейер Обрегон уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Кано/Люткемейер Обрегон занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Кано/Люткемейер Обрегон больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Кано/Люткемейер Обрегон имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Гатти/Гоэль

Выступать в зале Гатти/Гоэль не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Гатти/Гоэль старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Гатти/Гоэль принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Гатти/Гоэль демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Гатти/Гоэль даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Гатти/Гоэль хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Кано/Люткемейер Обрегон — Гатти/Гоэль Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Кано/Люткемейер Обрегон и Гатти/Гоэль начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Кано/Люткемейер Обрегон и Гатти/Гоэль показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Кано/Люткемейер Обрегон и Гатти/Гоэль провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Кано/Люткемейер Обрегон и Гатти/Гоэль действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Кано/Люткемейер Обрегон — Гатти/Гоэль: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Кано/Люткемейер Обрегон и Гатти/Гоэль, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Кано/Люткемейер Обрегон сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Гатти/Гоэль имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Кано/Люткемейер Обрегон – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Кано/Люткемейер Обрегон и Гатти/Гоэль на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кано/Люткемейер Обрегон — Гатти/Гоэль. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Кано/Люткемейер Обрегон и Гатти/Гоэль сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Кано/Люткемейер Обрегон, и Гатти/Гоэль будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-554552-china-tbl-new-zealand-tbl-prognoz-specialista-11-05-22/