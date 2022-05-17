Моралес/Уидон — Люткемейер Обрегон/Цао: ставим на двойные ошибки

Прогноз Моралес/Уидон — Люткемейер Обрегон/Цао (18 мая), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Моралес/Уидон — Люткемейер Обрегон/Цао 18-го мая 2022 года

18-го мая 2022 года в 00:50 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Моралес/Уидон , а противостоять в этом поединке будет Люткемейер Обрегон/Цао.



18-го мая 2022 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Моралес/Уидон и Люткемейер Обрегон/Цао. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 00:50 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Моралес/Уидон может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Моралес/Уидон — Люткемейер Обрегон/Цао:

Моралес/Уидон имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 18-го мая 2022 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Люткемейер Обрегон/Цао. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 00:50. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Моралес/Уидон имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Моралес/Уидон

Моралес/Уидон, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Моралес/Уидон может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Моралес/Уидон входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Моралес/Уидон еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Моралес/Уидон сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Люткемейер Обрегон/Цао

На этом турнире Люткемейер Обрегон/Цао играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Люткемейер Обрегон/Цао все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Люткемейер Обрегон/Цао не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Люткемейер Обрегон/Цао уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Люткемейер Обрегон/Цао на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Люткемейер Обрегон/Цао пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Моралес/Уидон — Люткемейер Обрегон/Цао. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Моралес/Уидон и Люткемейер Обрегон/Цао. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Моралес/Уидон и Люткемейер Обрегон/Цао продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Моралес/Уидон — Люткемейер Обрегон/Цао (18-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Моралес/Уидон

Несмотря на внушительный возраст, Моралес/Уидон демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Моралес/Уидон гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Моралес/Уидон обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Моралес/Уидон снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Моралес/Уидон может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Люткемейер Обрегон/Цао

Выступать в зале Люткемейер Обрегон/Цао не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Люткемейер Обрегон/Цао старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Люткемейер Обрегон/Цао принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Люткемейер Обрегон/Цао демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Люткемейер Обрегон/Цао даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Люткемейер Обрегон/Цао хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Моралес/Уидон — Люткемейер Обрегон/Цао Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Моралес/Уидон и Люткемейер Обрегон/Цао. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Моралес/Уидон и Люткемейер Обрегон/Цао встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Моралес/Уидон и Люткемейер Обрегон/Цао довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Моралес/Уидон и Люткемейер Обрегон/Цао подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Моралес/Уидон — Люткемейер Обрегон/Цао: ставим на двойные ошибки

Моралес/Уидон и Люткемейер Обрегон/Цао которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Моралес/Уидон имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Люткемейер Обрегон/Цао хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Моралес/Уидон. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Люткемейер Обрегон/Цао умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Моралес/Уидон довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Люткемейер Обрегон/Цао вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Моралес/Уидон.

СЕГОДНЯ МАТЧ Моралес/Уидон — Люткемейер Обрегон/Цао. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Моралес/Уидон и Люткемейер Обрегон/Цао букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Моралес/Уидон и Люткемейер Обрегон/Цао проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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