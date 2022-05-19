Аверлаг/Страхова — Бассольс Рибера/Роска: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Аверлаг/Страхова — Бассольс Рибера/Роска (20 мая), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Аверлаг/Страхова — Бассольс Рибера/Роска 20 мая

20 мая в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аверлаг/Страхова , а противостоять в этом поединке будет Бассольс Рибера/Роска.



Теннисное противостояние Аверлаг/Страхова — Бассольс Рибера/Роска пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 20 мая. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 16:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Аверлаг/Страхова является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Аверлаг/Страхова — Бассольс Рибера/Роска. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 20 мая откроет его противостояние Аверлаг/Страхова — Бассольс Рибера/Роска. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 16:00 по МСК, то есть до начала игры. Аверлаг/Страхова и Бассольс Рибера/Роска отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Бассольс Рибера/Роска может гордиться семью победами, а вот Аверлаг/Страхова имеет только пять выигранных встреч.

Аверлаг/Страхова

Так как Аверлаг/Страхова выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Аверлаг/Страхова снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Аверлаг/Страхова, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Аверлаг/Страхова чем-то удивить, пока не ясно.



Бассольс Рибера/Роска

На этом турнире Бассольс Рибера/Роска играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Бассольс Рибера/Роска все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Бассольс Рибера/Роска не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Бассольс Рибера/Роска уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Бассольс Рибера/Роска на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Бассольс Рибера/Роска пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Прогноз и ставка на матч Аверлаг/Страхова — Бассольс Рибера/Роска 20 мая

Аверлаг/Страхова

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Аверлаг/Страхова выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Аверлаг/Страхова всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Аверлаг/Страхова уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Аверлаг/Страхова занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Аверлаг/Страхова больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Аверлаг/Страхова имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Бассольс Рибера/Роска

Бассольс Рибера/Роска лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Бассольс Рибера/Роска играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Бассольс Рибера/Роска начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Бассольс Рибера/Роска выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Бассольс Рибера/Роска сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Аверлаг/Страхова — Бассольс Рибера/Роска Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Аверлаг/Страхова и Бассольс Рибера/Роска. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Аверлаг/Страхова и Бассольс Рибера/Роска встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Аверлаг/Страхова и Бассольс Рибера/Роска довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Аверлаг/Страхова и Бассольс Рибера/Роска подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Аверлаг/Страхова — Бассольс Рибера/Роска: соперники не будут долго запрягать

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Аверлаг/Страхова и Бассольс Рибера/Роска, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Аверлаг/Страхова и Бассольс Рибера/Роска уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аверлаг/Страхова — Бассольс Рибера/Роска. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Аверлаг/Страхова и Бассольс Рибера/Роска букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Аверлаг/Страхова и Бассольс Рибера/Роска проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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