Санджорджезе Леньяно — Оледжо Маджик. Прогноз, ставки на матч(20.05.22)

Прогноз Санджорджезе Леньяно — Оледжо Маджик (20-го мая), ставки и коэффициенты

Санджорджезе Леньяно — Оледжо Маджик (20.05.2022), ставки и коэффициенты

20.05.2022 в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Италии, в котором на своей площадке местный клуб Санджорджезе Леньяно примет соперника по национальному первенству Оледжо Маджик.



Баскетболисты клубов Санджорджезе Леньяно и Оледжо Маджик в 21:30 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 20.05.2022. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Санджорджезе Леньяно одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Санджорджезе Леньяно также является лидером по количеству побед.



Санджорджезе Леньяно — Оледжо Маджик. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Санджорджезе Леньяно — Оледжо Маджик состоится 20.05.2022 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 21:30 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Санджорджезе Леньяно, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Санджорджезе Леньяно

Пока баскетбольному клубу Санджорджезе Леньяно никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Санджорджезе Леньяно показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Оледжо Маджик

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Оледжо Маджик понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Оледжо Маджик выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Оледжо Маджик сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

«Санджорджезе Леньяно» — «Оледжо Маджик»: прогноз автора

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Санджорджезе Леньяно — Оледжо Маджик, несмотря на то, что он должен пройти только 20.05.2022. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 21:30 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Санджорджезе Леньяно одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Санджорджезе Леньяно — Оледжо Маджик. Прогноз, ставки на матч(20.05.22)

Санджорджезе Леньяно

В последние годы Санджорджезе Леньяно является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Санджорджезе Леньяно еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Оледжо Маджик

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Оледжо Маджик становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Оледжо Маджик уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Оледжо Маджик сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Санджорджезе Леньяно — Оледжо Маджик Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Санджорджезе Леньяно после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 20.05.2022 сыграет матч против БК Оледжо Маджик. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 21:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Санджорджезе Леньяно также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Санджорджезе Леньяно — Оледжо Маджик: хозяева должны брать три очка

Прошлый матч баскетбольный клуб Санджорджезе Леньяно проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Санджорджезе Леньяно позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Санджорджезе Леньяно играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Санджорджезе Леньяно сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Оледжо Маджик был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Оледжо Маджик выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Оледжо Маджик немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Санджорджезе Леньяно — Оледжо Маджик. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Санджорджезе Леньяно уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Санджорджезе Леньяно пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Санджорджезе Леньяно составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Оледжо Маджик испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Оледжо Маджик хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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