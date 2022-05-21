Судува Мантинга Мариямполе 3х3 — Дюссельдорф 3×3. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.05.22)

Прогноз Судува Мантинга Мариямполе 3х3 — Дюссельдорф 3×3 (22.05.2022), ставки и коэффициенты

Судува Мантинга Мариямполе 3х3 — Дюссельдорф 3×3 (22-го мая), ставки и коэффициенты

22-го мая в 10:25 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер 3×3, в котором на своей площадке местный клуб Судува Мантинга Мариямполе 3х3 примет соперника по национальному первенству Дюссельдорф 3×3.



Баскетболисты клубов Судува Мантинга Мариямполе 3х3 и Дюссельдорф 3×3 в 10:25 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 22-го мая. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Судува Мантинга Мариямполе 3х3 одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Судува Мантинга Мариямполе 3х3 также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Судува Мантинга Мариямполе 3х3 — Дюссельдорф 3×3:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Судува Мантинга Мариямполе 3х3 возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Дюссельдорф 3×3. Данный поединок будет сыгран 22-го мая, а по московскому времени его начало состоится в 10:25. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Дюссельдорф 3×3 лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Судува Мантинга Мариямполе 3х3

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Судува Мантинга Мариямполе 3х3, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Судува Мантинга Мариямполе 3х3 отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Судува Мантинга Мариямполе 3х3 также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Дюссельдорф 3×3

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Дюссельдорф 3×3 пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Дюссельдорф 3×3 сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз на матч Судува Мантинга Мариямполе 3х3 — Дюссельдорф 3×3

Баскетбольный клуб Судува Мантинга Мариямполе 3х3 свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 22-го мая. На этот раз соперником хозяев будет Дюссельдорф 3×3, так что в 10:25 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Судува Мантинга Мариямполе 3х3. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Судува Мантинга Мариямполе 3х3 — Дюссельдорф 3×3. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.05.22)

Судува Мантинга Мариямполе 3х3

В этом сезоне баскетбольный клуб Судува Мантинга Мариямполе 3х3 и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Судува Мантинга Мариямполе 3х3 играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Дюссельдорф 3×3

Два года назад баскетбольный клуб Дюссельдорф 3×3 доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Дюссельдорф 3×3 играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Судува Мантинга Мариямполе 3х3 — Дюссельдорф 3×3 Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Судува Мантинга Мариямполе 3х3 — Дюссельдорф 3×3 пройдет 22-го мая, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 10:25 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Судува Мантинга Мариямполе 3х3 — Дюссельдорф 3×3: гости способны удивить фаворита

Баскетбольный клуб Судува Мантинга Мариямполе 3х3 очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Судува Мантинга Мариямполе 3х3 очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Дюссельдорф 3×3 все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Дюссельдорф 3×3 также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Дюссельдорф 3×3 продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Судува Мантинга Мариямполе 3х3 — Дюссельдорф 3×3. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Судува Мантинга Мариямполе 3х3 был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Судува Мантинга Мариямполе 3х3 вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Судува Мантинга Мариямполе 3х3 практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Дюссельдорф 3×3 сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Дюссельдорф 3×3 идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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