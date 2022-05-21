Прогноз Финикс Санз (Moody) — Шарлотт Хорнетс (yammyloon) (22-го мая), ставки и коэффициенты

Финикс Санз (Moody) — Шарлотт Хорнетс (yammyloon). Прогноз, ставки на матч. NBA (22.05.22)

22-го мая 2022 года в 14:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Финикс Санз (Moody) примет соперника по национальному первенству Шарлотт Хорнетс (yammyloon).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Финикс Санз (Moody) – Шарлотт Хорнетс (yammyloon), запланированный на 22-го мая 2022 года. Баскетболисты появятся на площадке в 14:20 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (yammyloon), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Финикс Санз (Moody) — Шарлотт Хорнетс (yammyloon). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Финикс Санз (Moody) — Шарлотт Хорнетс (yammyloon) назначен на 22-го мая 2022 года, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 14:20 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Финикс Санз (Moody)

В этом сезоне баскетбольный клуб Финикс Санз (Moody) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Финикс Санз (Moody) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Финикс Санз (Moody) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Финикс Санз (Moody) нет более травмированных игроков основы.



Шарлотт Хорнетс (yammyloon)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (yammyloon) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (yammyloon) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Шарлотт Хорнетс (yammyloon) травмированы только игроки глубокого резерва.

NBA, Финикс Санз (Moody) — Шарлотт Хорнетс (yammyloon)

Главный тренер баскетбольного клуба Финикс Санз (Moody) пообещал, что 22-го мая 2022 года его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 14:20 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Шарлотт Хорнетс (yammyloon). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Финикс Санз (Moody) — Шарлотт Хорнетс (yammyloon) (22-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Финикс Санз (Moody)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Финикс Санз (Moody) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Финикс Санз (Moody) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Финикс Санз (Moody) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Финикс Санз (Moody) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Шарлотт Хорнетс (yammyloon)

После того, как баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (yammyloon) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (yammyloon) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (yammyloon) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Финикс Санз (Moody) — Шарлотт Хорнетс (yammyloon) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 22-го мая 2022 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Финикс Санз (Moody) — Шарлотт Хорнетс (yammyloon), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 14:20 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Финикс Санз (Moody) — Шарлотт Хорнетс (yammyloon): в ожидании «трёхочковых бросков»

Прошлый матч баскетбольный клуб Финикс Санз (Moody) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Финикс Санз (Moody) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Финикс Санз (Moody) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Финикс Санз (Moody) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (yammyloon) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Шарлотт Хорнетс (yammyloon) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (yammyloon) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Финикс Санз (Moody) — Шарлотт Хорнетс (yammyloon). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Финикс Санз (Moody) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Финикс Санз (Moody) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Финикс Санз (Moody) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (yammyloon) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (yammyloon) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Шарлотт Хорнетс (yammyloon) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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