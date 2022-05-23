Прогноз Вердес/Тесзари — Вехнельт/Капеччи (24 мая), ставки и коэффициенты

Вердес/Тесзари — Вехнельт/Капеччи. Прогноз, ставки на матч. ITF (24.05.22)

24-го мая в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вердес/Тесзари , а противостоять в этом поединке будет Вехнельт/Капеччи.



Теннисное противостояние Вердес/Тесзари — Вехнельт/Капеччи пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 24-го мая. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 15:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Вердес/Тесзари является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вердес/Тесзари — Вехнельт/Капеччи:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Вердес/Тесзари — Вехнельт/Капеччи, которая пройдет 24-го мая в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 15:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Вердес/Тесзари

В этом сезоне Вердес/Тесзари показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Вердес/Тесзари играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Вердес/Тесзари умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Вердес/Тесзари и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Вердес/Тесзари будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Вердес/Тесзари чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Вехнельт/Капеччи

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Вехнельт/Капеччи теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Вехнельт/Капеччи имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Вехнельт/Капеччи испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Вехнельт/Капеччи выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Вехнельт/Капеччи занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Вердес/Тесзари — Вехнельт/Капеччи

Вердес/Тесзари и Вехнельт/Капеччи – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Вердес/Тесзари — Вехнельт/Капеччи. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.05.22)

Вердес/Тесзари

На данном турнире Вердес/Тесзари выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Вердес/Тесзари выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Вердес/Тесзари допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Вердес/Тесзари особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Вердес/Тесзари, это умение играть на травяных кортах.

Вехнельт/Капеччи

На этом турнире Вехнельт/Капеччи играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Вехнельт/Капеччи какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Вехнельт/Капеччи уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Вехнельт/Капеччи много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Вехнельт/Капеччи сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Вехнельт/Капеччи не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Вердес/Тесзари — Вехнельт/Капеччи Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Вердес/Тесзари и Вехнельт/Капеччи начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Вердес/Тесзари и Вехнельт/Капеччи показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Вердес/Тесзари и Вехнельт/Капеччи провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Вердес/Тесзари и Вехнельт/Капеччи действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Вердес/Тесзари — Вехнельт/Капеччи: снова ждем результативной игры

Вердес/Тесзари и Вехнельт/Капеччи которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Вердес/Тесзари имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Вехнельт/Капеччи хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Вердес/Тесзари. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Вехнельт/Капеччи умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Вердес/Тесзари довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Вехнельт/Капеччи вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Вердес/Тесзари.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вердес/Тесзари — Вехнельт/Капеччи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Вердес/Тесзари и Вехнельт/Капеччи сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Вердес/Тесзари, и Вехнельт/Капеччи будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-559103-legion-skaut-prognoz-specialista-na-voleybol-25-05-22/