Прогноз Аморос Рамос/Шейнгезикхт — Рока Баталья/Сервантес-Уэгун (24.05.2022), ставки и коэффициенты

Аморос Рамос/Шейнгезикхт — Рока Баталья/Сервантес-Уэгун. Прогноз, ставки на матч (24.05.22)

24-го мая 2022 года в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аморос Рамос/Шейнгезикхт , а противостоять в этом поединке будет Рока Баталья/Сервантес-Уэгун.



Теннисное противостояние Аморос Рамос/Шейнгезикхт — Рока Баталья/Сервантес-Уэгун пройдет 24-го мая 2022 года, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 17:00 по московскому времени. Хотя Аморос Рамос/Шейнгезикхт и Рока Баталья/Сервантес-Уэгун уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Рока Баталья/Сервантес-Уэгун.



Аморос Рамос/Шейнгезикхт — Рока Баталья/Сервантес-Уэгун. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 17:00 по Москве Аморос Рамос/Шейнгезикхт выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Рока Баталья/Сервантес-Уэгун. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 24-го мая 2022 года. Аморос Рамос/Шейнгезикхт не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Аморос Рамос/Шейнгезикхт

На данный момент Аморос Рамос/Шейнгезикхт является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Аморос Рамос/Шейнгезикхт поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Аморос Рамос/Шейнгезикхт пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Аморос Рамос/Шейнгезикхт слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Аморос Рамос/Шейнгезикхт будет более тщательно готовиться к поединку.



Рока Баталья/Сервантес-Уэгун

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Рока Баталья/Сервантес-Уэгун имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Рока Баталья/Сервантес-Уэгун демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Рока Баталья/Сервантес-Уэгун не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Рока Баталья/Сервантес-Уэгун не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч Аморос Рамос/Шейнгезикхт — Рока Баталья/Сервантес-Уэгун

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Аморос Рамос/Шейнгезикхт и Рока Баталья/Сервантес-Уэгун будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Аморос Рамос/Шейнгезикхт — Рока Баталья/Сервантес-Уэгун (24-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Аморос Рамос/Шейнгезикхт

На этом турнире именно Аморос Рамос/Шейнгезикхт может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Аморос Рамос/Шейнгезикхт отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Аморос Рамос/Шейнгезикхт еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Аморос Рамос/Шейнгезикхт не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Рока Баталья/Сервантес-Уэгун

На этом турнире Рока Баталья/Сервантес-Уэгун играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Рока Баталья/Сервантес-Уэгун какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Рока Баталья/Сервантес-Уэгун уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Рока Баталья/Сервантес-Уэгун много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Рока Баталья/Сервантес-Уэгун сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Рока Баталья/Сервантес-Уэгун не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Аморос Рамос/Шейнгезикхт — Рока Баталья/Сервантес-Уэгун Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Аморос Рамос/Шейнгезикхт и Рока Баталья/Сервантес-Уэгун. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Аморос Рамос/Шейнгезикхт — Рока Баталья/Сервантес-Уэгун: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Аморос Рамос/Шейнгезикхт имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Аморос Рамос/Шейнгезикхт и Рока Баталья/Сервантес-Уэгун отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Рока Баталья/Сервантес-Уэгун в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Аморос Рамос/Шейнгезикхт превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Рока Баталья/Сервантес-Уэгун сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Аморос Рамос/Шейнгезикхт гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аморос Рамос/Шейнгезикхт — Рока Баталья/Сервантес-Уэгун. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Аморос Рамос/Шейнгезикхт и Рока Баталья/Сервантес-Уэгун букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Аморос Рамос/Шейнгезикхт и Рока Баталья/Сервантес-Уэгун проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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