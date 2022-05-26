Валасубраманиан/Нармонт — Вилле/Гирелли: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Валасубраманиан/Нармонт — Вилле/Гирелли (26 мая), ставки и коэффициенты

Валасубраманиан/Нармонт — Вилле/Гирелли (26.05.2022), ставки и коэффициенты

26.05.2022 в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Валасубраманиан/Нармонт , а противостоять в этом поединке будет Вилле/Гирелли.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Валасубраманиан/Нармонт — Вилле/Гирелли, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 26.05.2022, а его начало по МСК будет в 17:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Валасубраманиан/Нармонт. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Валасубраманиан/Нармонт — Вилле/Гирелли. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 17:00 по Москве Валасубраманиан/Нармонт выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Вилле/Гирелли. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 26.05.2022. Валасубраманиан/Нармонт не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Валасубраманиан/Нармонт

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Валасубраманиан/Нармонт находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Валасубраманиан/Нармонт является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Валасубраманиан/Нармонт умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Валасубраманиан/Нармонт обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Валасубраманиан/Нармонт может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Вилле/Гирелли

Нынешняя форма, которую демонстрирует Вилле/Гирелли еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Вилле/Гирелли постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Вилле/Гирелли пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Вилле/Гирелли не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Вилле/Гирелли не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

ITF, Валасубраманиан/Нармонт — Вилле/Гирелли

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Валасубраманиан/Нармонт и Вилле/Гирелли являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Валасубраманиан/Нармонт — Вилле/Гирелли (26.05.2022), ставки и коэффициенты

Валасубраманиан/Нармонт

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Валасубраманиан/Нармонт, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Валасубраманиан/Нармонт уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Валасубраманиан/Нармонт старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Валасубраманиан/Нармонт, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Валасубраманиан/Нармонт не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Валасубраманиан/Нармонт все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Валасубраманиан/Нармонт точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Вилле/Гирелли

На этом турнире Вилле/Гирелли играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Вилле/Гирелли какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Вилле/Гирелли уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Вилле/Гирелли много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Вилле/Гирелли сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Вилле/Гирелли не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Валасубраманиан/Нармонт — Вилле/Гирелли Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Валасубраманиан/Нармонт и Вилле/Гирелли. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Валасубраманиан/Нармонт и Вилле/Гирелли встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Валасубраманиан/Нармонт и Вилле/Гирелли довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Валасубраманиан/Нармонт и Вилле/Гирелли подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Валасубраманиан/Нармонт — Вилле/Гирелли: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Валасубраманиан/Нармонт имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Валасубраманиан/Нармонт и Вилле/Гирелли отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Вилле/Гирелли в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Валасубраманиан/Нармонт превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Вилле/Гирелли сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Валасубраманиан/Нармонт гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Валасубраманиан/Нармонт — Вилле/Гирелли. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Валасубраманиан/Нармонт и Вилле/Гирелли. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Валасубраманиан/Нармонт и для Вилле/Гирелли, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-560194-prognoz-na-match-sara-gvozdenovich-andzhela-petrovich-26-05-22/