Лобас Агуаскальентес (жен) — Рэйсерс Сальтильо (жен): хозяева должны брать три очка

Прогноз Лобас Агуаскальентес (жен) — Рэйсерс Сальтильо (жен) (29 мая), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Лобас Агуаскальентес (жен) — Рэйсерс Сальтильо (жен) 29 мая

29 мая в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Мексики, в котором на своей площадке местный клуб Лобас Агуаскальентес (жен) примет соперника по национальному первенству Рэйсерс Сальтильо (жен).



29 мая снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Лобас Агуаскальентес (жен) – Рэйсерс Сальтильо (жен), который начнется в 03:00 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Лобас Агуаскальентес (жен) были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



Лобас Агуаскальентес (жен) — Рэйсерс Сальтильо (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Лобас Агуаскальентес (жен) проводит на своей площадке, и 29 мая хозяевам предстоит матч против игроков клуба Рэйсерс Сальтильо (жен). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 03:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Лобас Агуаскальентес (жен), а один раз сильнее были игроки БК Рэйсерс Сальтильо (жен).

Лобас Агуаскальентес (жен)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Лобас Агуаскальентес (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Лобас Агуаскальентес (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Лобас Агуаскальентес (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Рэйсерс Сальтильо (жен)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Рэйсерс Сальтильо (жен) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Рэйсерс Сальтильо (жен) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Рэйсерс Сальтильо (жен) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Лобас Агуаскальентес (жен) — Рэйсерс Сальтильо (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 29 мая включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Лобас Агуаскальентес (жен) — Рэйсерс Сальтильо (жен). А так как начало встречи в 03:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Лобас Агуаскальентес (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Лобас Агуаскальентес (жен) — Рэйсерс Сальтильо (жен) (29 мая), ставки и коэффициенты

Лобас Агуаскальентес (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Лобас Агуаскальентес (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Лобас Агуаскальентес (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Лобас Агуаскальентес (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Лобас Агуаскальентес (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Рэйсерс Сальтильо (жен)

Два года назад баскетбольный клуб Рэйсерс Сальтильо (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Рэйсерс Сальтильо (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Лобас Агуаскальентес (жен) — Рэйсерс Сальтильо (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Лобас Агуаскальентес (жен) — Рэйсерс Сальтильо (жен) пройдет 29 мая, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 03:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Лобас Агуаскальентес (жен) — Рэйсерс Сальтильо (жен): хозяева должны брать три очка

В этом сезоне у баскетбольного клуба Лобас Агуаскальентес (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Лобас Агуаскальентес (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Лобас Агуаскальентес (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Лобас Агуаскальентес (жен) сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Рэйсерс Сальтильо (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Рэйсерс Сальтильо (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Рэйсерс Сальтильо (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лобас Агуаскальентес (жен) — Рэйсерс Сальтильо (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Лобас Агуаскальентес (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Лобас Агуаскальентес (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Лобас Агуаскальентес (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В последнее время баскетбольный клуб Рэйсерс Сальтильо (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Рэйсерс Сальтильо (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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