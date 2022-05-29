Андре Лукошуте — Александра Озборн. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.05.22)

Прогноз Андре Лукошуте — Александра Озборн (29-го мая 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Андре Лукошуте — Александра Озборн 29 мая

29 мая в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Андре Лукошуте , а противостоять в этом поединке будет Александра Озборн.



Так как теннисный поединок Андре Лукошуте — Александра Озборн пройдет уже 29 мая, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 17:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Андре Лукошуте на тот момент намного сильнее, нежели Александра Озборн.



Андре Лукошуте — Александра Озборн. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 29 мая, так что в разделе тенниса можно найти поединок Андре Лукошуте — Александра Озборн. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 17:30 по Москве, пока не начался поединок. Андре Лукошуте и Александра Озборн еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Андре Лукошуте

На данный момент Андре Лукошуте является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Андре Лукошуте однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Андре Лукошуте демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Андре Лукошуте хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Андре Лукошуте часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Александра Озборн

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Александра Озборн в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Александра Озборн уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Александра Озборн уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Александра Озборн обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч Андре Лукошуте — Александра Озборн

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Андре Лукошуте и Александра Озборн. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Андре Лукошуте — Александра Озборн. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.05.22)

Андре Лукошуте

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Андре Лукошуте, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Андре Лукошуте уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Андре Лукошуте старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Андре Лукошуте, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Андре Лукошуте не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Андре Лукошуте все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Андре Лукошуте точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Александра Озборн

В этом сезоне Александра Озборн не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Александра Озборн сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Александра Озборн допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Александра Озборн допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Александра Озборн демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Андре Лукошуте — Александра Озборн Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Андре Лукошуте и Александра Озборн начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Андре Лукошуте и Александра Озборн показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Андре Лукошуте и Александра Озборн провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Андре Лукошуте и Александра Озборн действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Андре Лукошуте — Александра Озборн: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Андре Лукошуте и Александра Озборн которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Андре Лукошуте имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Александра Озборн хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Андре Лукошуте. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Александра Озборн умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Андре Лукошуте довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Александра Озборн вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Андре Лукошуте.

СЕГОДНЯ МАТЧ Андре Лукошуте — Александра Озборн. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Андре Лукошуте и Александра Озборн.



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