Прогноз Варунья Вонгтеанчай — Инглак Джиттакоат (14.06.2022), ставки и коэффициенты

Варунья Вонгтеанчай — Инглак Джиттакоат. Прогноз, ставки на матч (14.06.22)

14.06.2022 в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Варунья Вонгтеанчай , а противостоять в этом поединке будет Инглак Джиттакоат.



Варунья Вонгтеанчай сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 14.06.2022 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Инглак Джиттакоат. По Москве данный поединок начнется в 06:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Инглак Джиттакоат, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Варунья Вонгтеанчай — Инглак Джиттакоат:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 14.06.2022, так что в разделе тенниса можно найти поединок Варунья Вонгтеанчай — Инглак Джиттакоат. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 06:00 по Москве, пока не начался поединок. Варунья Вонгтеанчай и Инглак Джиттакоат еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Варунья Вонгтеанчай

В этом сезоне Варунья Вонгтеанчай демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Варунья Вонгтеанчай снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Варунья Вонгтеанчай является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Варунья Вонгтеанчай не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Варунья Вонгтеанчай еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Инглак Джиттакоат

На этом турнире Инглак Джиттакоат играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Инглак Джиттакоат все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Инглак Джиттакоат не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Инглак Джиттакоат уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Инглак Джиттакоат на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Инглак Джиттакоат пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Варунья Вонгтеанчай и Инглак Джиттакоат впервые будут встречаться между собой. Если Варунья Вонгтеанчай уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Инглак Джиттакоат пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Варунья Вонгтеанчай демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Варунья Вонгтеанчай – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Варунья Вонгтеанчай — Инглак Джиттакоат. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.06.22)

Варунья Вонгтеанчай

К данному турниру Варунья Вонгтеанчай подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Варунья Вонгтеанчай находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Варунья Вонгтеанчай не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Варунья Вонгтеанчай старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Варунья Вонгтеанчай демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Инглак Джиттакоат

В этом сезоне Инглак Джиттакоат не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Инглак Джиттакоат сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Инглак Джиттакоат допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Инглак Джиттакоат допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Инглак Джиттакоат демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Варунья Вонгтеанчай — Инглак Джиттакоат Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Варунья Вонгтеанчай и Инглак Джиттакоат аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Варунья Вонгтеанчай и Инглак Джиттакоат обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Варунья Вонгтеанчай и Инглак Джиттакоат постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Варунья Вонгтеанчай — Инглак Джиттакоат: будет сделан акцент на атакующий теннис

Варунья Вонгтеанчай и Инглак Джиттакоат которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Варунья Вонгтеанчай имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Инглак Джиттакоат хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Варунья Вонгтеанчай. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Инглак Джиттакоат умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Варунья Вонгтеанчай довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Инглак Джиттакоат вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Варунья Вонгтеанчай.

СЕГОДНЯ МАТЧ Варунья Вонгтеанчай — Инглак Джиттакоат. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Варунья Вонгтеанчай и Инглак Джиттакоат, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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