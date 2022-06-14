Прогноз Монтес-Де Ла Торре/Санчес — Перейра/Ровери Сидней (14-го июня 2022 года), ставки и коэффициенты

Монтес-Де Ла Торре/Санчес — Перейра/Ровери Сидней. Прогноз, ставки на матч. ITF (14.06.22)

14-го июня в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Монтес-Де Ла Торре/Санчес , а противостоять в этом поединке будет Перейра/Ровери Сидней.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 14-го июня, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Монтес-Де Ла Торре/Санчес — Перейра/Ровери Сидней. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 19:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Монтес-Де Ла Торре/Санчес, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Монтес-Де Ла Торре/Санчес — Перейра/Ровери Сидней:

14-го июня пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Монтес-Де Ла Торре/Санчес — Перейра/Ровери Сидней. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 19:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Перейра/Ровери Сидней, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Перейра/Ровери Сидней выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Монтес-Де Ла Торре/Санчес

Монтес-Де Ла Торре/Санчес отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Монтес-Де Ла Торре/Санчес проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Монтес-Де Ла Торре/Санчес проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Монтес-Де Ла Торре/Санчес играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Монтес-Де Ла Торре/Санчес больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Перейра/Ровери Сидней

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Перейра/Ровери Сидней в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Перейра/Ровери Сидней уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Перейра/Ровери Сидней уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Перейра/Ровери Сидней обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч Монтес-Де Ла Торре/Санчес — Перейра/Ровери Сидней

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Монтес-Де Ла Торре/Санчес и Перейра/Ровери Сидней. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Монтес-Де Ла Торре/Санчес и Перейра/Ровери Сидней продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Монтес-Де Ла Торре/Санчес — Перейра/Ровери Сидней. Прогноз, ставки на матч(14.06.22)

Монтес-Де Ла Торре/Санчес

К данному турниру Монтес-Де Ла Торре/Санчес подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Монтес-Де Ла Торре/Санчес находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Монтес-Де Ла Торре/Санчес не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Монтес-Де Ла Торре/Санчес старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Монтес-Де Ла Торре/Санчес демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Перейра/Ровери Сидней

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Перейра/Ровери Сидней хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Перейра/Ровери Сидней никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Перейра/Ровери Сидней сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Перейра/Ровери Сидней всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Монтес-Де Ла Торре/Санчес — Перейра/Ровери Сидней Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Монтес-Де Ла Торре/Санчес и Перейра/Ровери Сидней. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Монтес-Де Ла Торре/Санчес и Перейра/Ровери Сидней встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Монтес-Де Ла Торре/Санчес и Перейра/Ровери Сидней довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Монтес-Де Ла Торре/Санчес и Перейра/Ровери Сидней подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Монтес-Де Ла Торре/Санчес — Перейра/Ровери Сидней: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Монтес-Де Ла Торре/Санчес и Перейра/Ровери Сидней, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Монтес-Де Ла Торре/Санчес сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Перейра/Ровери Сидней имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Монтес-Де Ла Торре/Санчес – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Монтес-Де Ла Торре/Санчес и Перейра/Ровери Сидней на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Монтес-Де Ла Торре/Санчес — Перейра/Ровери Сидней. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Монтес-Де Ла Торре/Санчес и Перейра/Ровери Сидней. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Монтес-Де Ла Торре/Санчес и для Перейра/Ровери Сидней, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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