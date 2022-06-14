Пабло Лламас Руис — Инаки Монтес-Де Ла Торре. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.06.22)

Прогноз Пабло Лламас Руис — Инаки Монтес-Де Ла Торре (15 июня), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Пабло Лламас Руис — Инаки Монтес-Де Ла Торре 15-го июня

15-го июня в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пабло Лламас Руис , а противостоять в этом поединке будет Инаки Монтес-Де Ла Торре.



Так как теннисный поединок Пабло Лламас Руис — Инаки Монтес-Де Ла Торре пройдет уже 15-го июня, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 10:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Пабло Лламас Руис на тот момент намного сильнее, нежели Инаки Монтес-Де Ла Торре.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пабло Лламас Руис — Инаки Монтес-Де Ла Торре:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 15-го июня откроет его противостояние Пабло Лламас Руис — Инаки Монтес-Де Ла Торре. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 10:00 по МСК, то есть до начала игры. Пабло Лламас Руис и Инаки Монтес-Де Ла Торре отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Инаки Монтес-Де Ла Торре может гордиться семью победами, а вот Пабло Лламас Руис имеет только пять выигранных встреч.

Пабло Лламас Руис

В этом сезоне Пабло Лламас Руис показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Пабло Лламас Руис играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Пабло Лламас Руис умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Пабло Лламас Руис и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Пабло Лламас Руис будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Пабло Лламас Руис чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Инаки Монтес-Де Ла Торре

Инаки Монтес-Де Ла Торре имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Инаки Монтес-Де Ла Торре уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Инаки Монтес-Де Ла Торре умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Инаки Монтес-Де Ла Торре обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Инаки Монтес-Де Ла Торре проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Пабло Лламас Руис и Инаки Монтес-Де Ла Торре. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Пабло Лламас Руис — Инаки Монтес-Де Ла Торре. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.06.22)

Пабло Лламас Руис

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Пабло Лламас Руис проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Пабло Лламас Руис в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Пабло Лламас Руис больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Пабло Лламас Руис уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Инаки Монтес-Де Ла Торре

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Инаки Монтес-Де Ла Торре все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Инаки Монтес-Де Ла Торре сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Инаки Монтес-Де Ла Торре все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Инаки Монтес-Де Ла Торре предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Пабло Лламас Руис — Инаки Монтес-Де Ла Торре Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Пабло Лламас Руис и Инаки Монтес-Де Ла Торре. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Пабло Лламас Руис и Инаки Монтес-Де Ла Торре встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Пабло Лламас Руис и Инаки Монтес-Де Ла Торре довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Пабло Лламас Руис и Инаки Монтес-Де Ла Торре подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Пабло Лламас Руис — Инаки Монтес-Де Ла Торре: порядок побьёт класс

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Пабло Лламас Руис и Инаки Монтес-Де Ла Торре, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Пабло Лламас Руис и Инаки Монтес-Де Ла Торре уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пабло Лламас Руис — Инаки Монтес-Де Ла Торре. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Пабло Лламас Руис и Инаки Монтес-Де Ла Торре сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Пабло Лламас Руис, и Инаки Монтес-Де Ла Торре будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-567937-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-yuriko-miyadzaki-kristina-mladenovich-15-06-22/