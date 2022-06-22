Пэрис Корли Корли — Версаче Гатти. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.06.22)

Прогноз Пэрис Корли Корли — Версаче Гатти (22-го июня), ставки и коэффициенты

Пэрис Корли Корли — Версаче Гатти (22 июня), ставки и коэффициенты

22 июня в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пэрис Корли Корли , а противостоять в этом поединке будет Версаче Гатти.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Пэрис Корли Корли — Версаче Гатти можно будет вплоть до 20:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 22 июня. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Пэрис Корли Корли и Версаче Гатти еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пэрис Корли Корли — Версаче Гатти:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 22 июня встречаются Пэрис Корли Корли и Версаче Гатти. Начало поединка запланировано на 20:00 по МСК. Пэрис Корли Корли является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Пэрис Корли Корли

В большинстве своих выигранных поединков Пэрис Корли Корли берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Пэрис Корли Корли с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Пэрис Корли Корли сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Пэрис Корли Корли также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Версаче Гатти

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Версаче Гатти на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Версаче Гатти демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Версаче Гатти имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Версаче Гатти намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Версаче Гатти не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Версаче Гатти будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Версаче Гатти и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Версаче Гатти умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Пэрис Корли Корли — Версаче Гатти

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Пэрис Корли Корли и Версаче Гатти. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Пэрис Корли Корли — Версаче Гатти. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.06.22)

Пэрис Корли Корли

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Пэрис Корли Корли, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Пэрис Корли Корли уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Пэрис Корли Корли старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Пэрис Корли Корли, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Пэрис Корли Корли не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Пэрис Корли Корли все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Пэрис Корли Корли точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Версаче Гатти

Версаче Гатти лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Версаче Гатти играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Версаче Гатти начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Версаче Гатти выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Версаче Гатти сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Пэрис Корли Корли — Версаче Гатти Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Пэрис Корли Корли и Версаче Гатти, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Пэрис Корли Корли и Версаче Гатти играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Пэрис Корли Корли, и Версаче Гатти неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Пэрис Корли Корли — Версаче Гатти: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Пэрис Корли Корли имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Пэрис Корли Корли и Версаче Гатти отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Версаче Гатти в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Пэрис Корли Корли превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Версаче Гатти сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Пэрис Корли Корли гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пэрис Корли Корли — Версаче Гатти. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Пэрис Корли Корли и Версаче Гатти, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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