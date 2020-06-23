Прогноз Ковапитуктед/Марцинкевич — Имамура/Нугрохо (23-го июня), ставки и коэффициенты

Ковапитуктед/Марцинкевич — Имамура/Нугрохо. Прогноз, ставки на матч (23.06.22)

23.06.2022 в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ковапитуктед/Марцинкевич , а противостоять в этом поединке будет Имамура/Нугрохо.



Так как Ковапитуктед/Марцинкевич в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Имамура/Нугрохо, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 23.06.2022. Но, доказать обратное Ковапитуктед/Марцинкевич все же сможет в 06:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Ковапитуктед/Марцинкевич — Имамура/Нугрохо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Ковапитуктед/Марцинкевич имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 23.06.2022 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Имамура/Нугрохо. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 06:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Ковапитуктед/Марцинкевич имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Ковапитуктед/Марцинкевич

На данный момент Ковапитуктед/Марцинкевич является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Ковапитуктед/Марцинкевич поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Ковапитуктед/Марцинкевич пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Ковапитуктед/Марцинкевич слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Ковапитуктед/Марцинкевич будет более тщательно готовиться к поединку.



Имамура/Нугрохо

Нынешняя форма, которую демонстрирует Имамура/Нугрохо еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Имамура/Нугрохо постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Имамура/Нугрохо пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Имамура/Нугрохо не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Имамура/Нугрохо не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Ковапитуктед/Марцинкевич — Имамура/Нугрохо. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Ковапитуктед/Марцинкевич и Имамура/Нугрохо не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Ковапитуктед/Марцинкевич и Имамура/Нугрохо. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Ковапитуктед/Марцинкевич — Имамура/Нугрохо (23.06.2022), ставки и коэффициенты

Ковапитуктед/Марцинкевич

На данном турнире Ковапитуктед/Марцинкевич выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Ковапитуктед/Марцинкевич выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Ковапитуктед/Марцинкевич допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Ковапитуктед/Марцинкевич особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Ковапитуктед/Марцинкевич, это умение играть на травяных кортах.

Имамура/Нугрохо

Выступать в зале Имамура/Нугрохо не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Имамура/Нугрохо старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Имамура/Нугрохо принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Имамура/Нугрохо демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Имамура/Нугрохо даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Имамура/Нугрохо хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Ковапитуктед/Марцинкевич — Имамура/Нугрохо Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Ковапитуктед/Марцинкевич и Имамура/Нугрохо. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Ковапитуктед/Марцинкевич и Имамура/Нугрохо встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Ковапитуктед/Марцинкевич и Имамура/Нугрохо довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Ковапитуктед/Марцинкевич и Имамура/Нугрохо подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Ковапитуктед/Марцинкевич — Имамура/Нугрохо: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Ковапитуктед/Марцинкевич и Имамура/Нугрохо из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Имамура/Нугрохо относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Имамура/Нугрохо проводит второй или третий матч. А вот Ковапитуктед/Марцинкевич как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Ковапитуктед/Марцинкевич, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Ковапитуктед/Марцинкевич без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Ковапитуктед/Марцинкевич вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ковапитуктед/Марцинкевич — Имамура/Нугрохо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Ковапитуктед/Марцинкевич и Имамура/Нугрохо.



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