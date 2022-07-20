Прогноз Бекташ/Харрисон — Брантмайер/Дааветтила (21-го июля), ставки и коэффициенты

Бекташ/Харрисон — Брантмайер/Дааветтила. Прогноз, ставки на матч. ITF (21.07.22)

21-го июля в 23:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бекташ/Харрисон , а противостоять в этом поединке будет Брантмайер/Дааветтила.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Бекташ/Харрисон — Брантмайер/Дааветтила можно будет вплоть до 23:05 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 21-го июля. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Бекташ/Харрисон и Брантмайер/Дааветтила еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бекташ/Харрисон — Брантмайер/Дааветтила:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 21-го июля откроет его противостояние Бекташ/Харрисон — Брантмайер/Дааветтила. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 23:05 по МСК, то есть до начала игры. Бекташ/Харрисон и Брантмайер/Дааветтила отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Брантмайер/Дааветтила может гордиться семью победами, а вот Бекташ/Харрисон имеет только пять выигранных встреч.

Бекташ/Харрисон

Этот турнир Бекташ/Харрисон проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Бекташ/Харрисон может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Бекташ/Харрисон однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Бекташ/Харрисон имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Бекташ/Харрисон левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Бекташ/Харрисон хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Брантмайер/Дааветтила

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Брантмайер/Дааветтила имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Брантмайер/Дааветтила демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Брантмайер/Дааветтила не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Брантмайер/Дааветтила не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Бекташ/Харрисон и Брантмайер/Дааветтила. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Бекташ/Харрисон и Брантмайер/Дааветтила должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Бекташ/Харрисон — Брантмайер/Дааветтила (21-го июля), ставки и коэффициенты

Бекташ/Харрисон

Несмотря на внушительный возраст, Бекташ/Харрисон демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Бекташ/Харрисон гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Бекташ/Харрисон обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Бекташ/Харрисон снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Бекташ/Харрисон может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Брантмайер/Дааветтила

Несмотря на свой молодой возраст, Брантмайер/Дааветтила демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Брантмайер/Дааветтила уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Брантмайер/Дааветтила станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Брантмайер/Дааветтила, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Брантмайер/Дааветтила умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Брантмайер/Дааветтила имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Бекташ/Харрисон — Брантмайер/Дааветтила Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Бекташ/Харрисон и Брантмайер/Дааветтила. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Бекташ/Харрисон — Брантмайер/Дааветтила: в ожидании «эйсов»

Бекташ/Харрисон и Брантмайер/Дааветтила которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бекташ/Харрисон имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Брантмайер/Дааветтила хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бекташ/Харрисон. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Брантмайер/Дааветтила умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бекташ/Харрисон довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Брантмайер/Дааветтила вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бекташ/Харрисон.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бекташ/Харрисон — Брантмайер/Дааветтила. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Бекташ/Харрисон и Брантмайер/Дааветтила букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Бекташ/Харрисон и Брантмайер/Дааветтила проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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