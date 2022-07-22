Прогноз на бой Ринат Бурангулов (Рос) — Турач Новрузов (Азе) 22.07.2022

«Ринат Бурангулов (Рос)» – «Турач Новрузов (Азе)». 22.07.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 22-го июля 2022 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Ринат Бурангулов (Рос) — Турач Новрузов (Азе). На ринге его участники появятся в 20:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Ринат Бурангулов (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Ринат Бурангулов (Рос) — Турач Новрузов (Азе) пройдет 22-го июля 2022 года, и можно не сомневаться, что в 20:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Ринат Бурангулов (Рос) имеет две победы нокаутом, а Турач Новрузов (Азе) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ринат Бурангулов (Рос) — Турач Новрузов (Азе):

победа Ринат Бурангулов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Турач Новрузов (Азе) – 0

Прогноз на матч Ринат Бурангулов (Рос) – Турач Новрузов (Азе) Кикбоксинг, титульный бой, 22-го июля 2022 года :

Букмекерские конторы на бой Ринат Бурангулов (Рос) — Турач Новрузов (Азе) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Ринат Бурангулов (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Ринат Бурангулов (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Ринат Бурангулов (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Ринат Бурангулов (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Ринат Бурангулов (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Турач Новрузов (Азе) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Турач Новрузов (Азе) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Турач Новрузов (Азе), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Турач Новрузов (Азе) должен быть в хорошей физической форме. Турач Новрузов (Азе) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Ринат Бурангулов (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Ринат Бурангулов (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Ринат Бурангулов (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Ринат Бурангулов (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Ринат Бурангулов (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Ринат Бурангулов (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Турач Новрузов (Азе) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Турач Новрузов (Азе) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Турач Новрузов (Азе) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Турач Новрузов (Азе) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Ринат Бурангулов (Рос) – Турач Новрузов (Азе) 22.07.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Ринат Бурангулов (Рос) и Турач Новрузов (Азе) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Ринат Бурангулов (Рос) и Турач Новрузов (Азе) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Ринат Бурангулов (Рос) и Турач Новрузов (Азе) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Ринат Бурангулов (Рос) и Турач Новрузов (Азе) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Ринат Бурангулов (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Турач Новрузов (Азе) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Ринат Бурангулов (Рос).

Титульный бой Ринат Бурангулов (Рос) — Турач Новрузов (Азе) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Турач Новрузов (Азе) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Ринат Бурангулов (Рос)

Так как Ринат Бурангулов (Рос) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Ринат Бурангулов (Рос) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Ринат Бурангулов (Рос) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Ринат Бурангулов (Рос) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Турач Новрузов (Азе)

В своей карьере Турач Новрузов (Азе) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Турач Новрузов (Азе) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Турач Новрузов (Азе) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Турач Новрузов (Азе) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Ринат Бурангулов (Рос) — Турач Новрузов (Азе). Прогноз и ставки на матч. Кикбоксинг 22-го июля 2022 года

В настоящее время Ринат Бурангулов (Рос) и Турач Новрузов (Азе) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Ринат Бурангулов (Рос) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Ринат Бурангулов (Рос) и Турач Новрузов (Азе), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Ринат Бурангулов (Рос) выиграет бой.

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