Прогноз Такуто Ники — Чанчай Суктон-Энг (23-го июля), ставки и коэффициенты

Такуто Ники — Чанчай Суктон-Энг. Прогноз, ставки на матч (23.07.22)

23-го июля в 03:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Такуто Ники , а противостоять в этом поединке будет Чанчай Суктон-Энг.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 23-го июля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Такуто Ники — Чанчай Суктон-Энг. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 03:05 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Такуто Ники, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Такуто Ники — Чанчай Суктон-Энг:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 23-го июля встречаются Такуто Ники и Чанчай Суктон-Энг. Начало поединка запланировано на 03:05 по МСК. Такуто Ники является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Такуто Ники

Такуто Ники отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Такуто Ники проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Такуто Ники проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Такуто Ники играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Такуто Ники больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Чанчай Суктон-Энг

Во взрослом туре Чанчай Суктон-Энг проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Чанчай Суктон-Энг пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Чанчай Суктон-Энг предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Чанчай Суктон-Энг еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

«Такуто Ники» — «Чанчай Суктон-Энг»: прогноз автора

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Такуто Ники и Чанчай Суктон-Энг. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Такуто Ники и Чанчай Суктон-Энг продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Такуто Ники — Чанчай Суктон-Энг 23-го июля

Такуто Ники

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Такуто Ники, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Такуто Ники уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Такуто Ники старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Такуто Ники, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Такуто Ники не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Такуто Ники все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Такуто Ники точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Чанчай Суктон-Энг

На этом турнире Чанчай Суктон-Энг играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Чанчай Суктон-Энг какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Чанчай Суктон-Энг уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Чанчай Суктон-Энг много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Чанчай Суктон-Энг сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Чанчай Суктон-Энг не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Такуто Ники — Чанчай Суктон-Энг Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Такуто Ники и Чанчай Суктон-Энг. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Такуто Ники и Чанчай Суктон-Энг встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Такуто Ники и Чанчай Суктон-Энг довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Такуто Ники и Чанчай Суктон-Энг подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Такуто Ники — Чанчай Суктон-Энг: будет сделан акцент на атакующий теннис

Такуто Ники и Чанчай Суктон-Энг которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Такуто Ники имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Чанчай Суктон-Энг хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Такуто Ники. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Чанчай Суктон-Энг умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Такуто Ники довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Чанчай Суктон-Энг вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Такуто Ники.

СЕГОДНЯ МАТЧ Такуто Ники — Чанчай Суктон-Энг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Такуто Ники и Чанчай Суктон-Энг. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Такуто Ники и для Чанчай Суктон-Энг, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-574346-timofey-kuzminich-dmitriy-golovko-prognoz-specialista-na-tennis-22-07-22/