Приска Маделин Нугрохо — Вайдехи Чаудхари: порядок побьёт класс

Прогноз Приска Маделин Нугрохо — Вайдехи Чаудхари (24-го июля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Приска Маделин Нугрохо — Вайдехи Чаудхари 24.07.2022

24.07.2022 в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Приска Маделин Нугрохо , а противостоять в этом поединке будет Вайдехи Чаудхари.



В 11:30 по Москве Приска Маделин Нугрохо и Вайдехи Чаудхари выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 24.07.2022. Единственный раз Приска Маделин Нугрохо и Вайдехи Чаудхари встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Приска Маделин Нугрохо сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Приска Маделин Нугрохо — Вайдехи Чаудхари:

24.07.2022 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Приска Маделин Нугрохо — Вайдехи Чаудхари. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Вайдехи Чаудхари, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Вайдехи Чаудхари выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Приска Маделин Нугрохо

На данный момент Приска Маделин Нугрохо является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Приска Маделин Нугрохо поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Приска Маделин Нугрохо пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Приска Маделин Нугрохо слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Приска Маделин Нугрохо будет более тщательно готовиться к поединку.



Вайдехи Чаудхари

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Вайдехи Чаудхари теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Вайдехи Чаудхари имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Вайдехи Чаудхари испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Вайдехи Чаудхари выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Вайдехи Чаудхари занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Приска Маделин Нугрохо — Вайдехи Чаудхари

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Прогноз и ставка на матч Приска Маделин Нугрохо — Вайдехи Чаудхари 24.07.2022

Приска Маделин Нугрохо

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Приска Маделин Нугрохо выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Приска Маделин Нугрохо всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Приска Маделин Нугрохо уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Приска Маделин Нугрохо занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Приска Маделин Нугрохо больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Приска Маделин Нугрохо имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Вайдехи Чаудхари

В этом сезоне Вайдехи Чаудхари не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Вайдехи Чаудхари сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Вайдехи Чаудхари допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Вайдехи Чаудхари допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Вайдехи Чаудхари демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Приска Маделин Нугрохо — Вайдехи Чаудхари Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Приска Маделин Нугрохо и Вайдехи Чаудхари, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Приска Маделин Нугрохо и Вайдехи Чаудхари играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Приска Маделин Нугрохо, и Вайдехи Чаудхари неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Приска Маделин Нугрохо — Вайдехи Чаудхари: порядок побьёт класс

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Приска Маделин Нугрохо и Вайдехи Чаудхари, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Приска Маделин Нугрохо и Вайдехи Чаудхари уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Приска Маделин Нугрохо — Вайдехи Чаудхари. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Приска Маделин Нугрохо и Вайдехи Чаудхари, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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