Ашен Минох Джулан Силва — Нитин Кумар Синха. Прогноз, ставки на матч(26.07.22)

Прогноз Ашен Минох Джулан Силва — Нитин Кумар Синха (26-го июля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ашен Минох Джулан Силва — Нитин Кумар Синха 26-го июля 2022 года

26-го июля 2022 года в 08:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ашен Минох Джулан Силва , а противостоять в этом поединке будет Нитин Кумар Синха.



26-го июля 2022 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Ашен Минох Джулан Силва и Нитин Кумар Синха. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 08:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Ашен Минох Джулан Силва может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Ашен Минох Джулан Силва — Нитин Кумар Синха. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 26-го июля 2022 года встречаются Ашен Минох Джулан Силва и Нитин Кумар Синха. Начало поединка запланировано на 08:30 по МСК. Ашен Минох Джулан Силва является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Ашен Минох Джулан Силва

В большинстве своих выигранных поединков Ашен Минох Джулан Силва берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Ашен Минох Джулан Силва с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Ашен Минох Джулан Силва сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Ашен Минох Джулан Силва также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Нитин Кумар Синха

На этом турнире Нитин Кумар Синха играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Нитин Кумар Синха все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Нитин Кумар Синха не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Нитин Кумар Синха уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Нитин Кумар Синха на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Нитин Кумар Синха пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Ашен Минох Джулан Силва — Нитин Кумар Синха

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Ашен Минох Джулан Силва — Нитин Кумар Синха. Прогноз, ставки на матч(26.07.22)

Ашен Минох Джулан Силва

К данному турниру Ашен Минох Джулан Силва подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Ашен Минох Джулан Силва находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Ашен Минох Джулан Силва не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Ашен Минох Джулан Силва старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Ашен Минох Джулан Силва демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Нитин Кумар Синха

На этом турнире Нитин Кумар Синха играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Нитин Кумар Синха какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Нитин Кумар Синха уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Нитин Кумар Синха много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Нитин Кумар Синха сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Нитин Кумар Синха не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Ашен Минох Джулан Силва — Нитин Кумар Синха Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ашен Минох Джулан Силва и Нитин Кумар Синха аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Ашен Минох Джулан Силва и Нитин Кумар Синха обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Ашен Минох Джулан Силва и Нитин Кумар Синха постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Ашен Минох Джулан Силва — Нитин Кумар Синха: андердог способен удивить фаворита

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Ашен Минох Джулан Силва и Нитин Кумар Синха, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Ашен Минох Джулан Силва и Нитин Кумар Синха уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ашен Минох Джулан Силва — Нитин Кумар Синха. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ашен Минох Джулан Силва и Нитин Кумар Синха сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ашен Минох Джулан Силва, и Нитин Кумар Синха будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-575606-stavki-na-match-iga-shv%d1%91ntek-magdalena-fresh-prognoz-na-tennis-ot-26-07-22/