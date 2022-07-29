Прогноз на бой Габриэла Диана Фундора (США) — Люсия Эрнандес Нуньес (Мек) 29.07.2022

«Габриэла Диана Фундора (США)» – «Люсия Эрнандес Нуньес (Мек)». 29.07.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Габриэла Диана Фундора (США) проведет 29-го июля 2022 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Люсия Эрнандес Нуньес (Мек). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 01:00 по московскому времени Габриэла Диана Фундора (США) и Люсия Эрнандес Нуньес (Мек) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 29-го июля 2022 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Габриэла Диана Фундора (США) и Люсия Эрнандес Нуньес (Мек) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Габриэла Диана Фундора (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Габриэла Диана Фундора (США) — Люсия Эрнандес Нуньес (Мек):

победа Габриэла Диана Фундора (США) – 1.025, ничья – 40, победа Люсия Эрнандес Нуньес (Мек) – 15

Прогноз на матч Габриэла Диана Фундора (США) – Люсия Эрнандес Нуньес (Мек) Бои, титульный бой, 29-го июля 2022 года :

По коэффициенту 1.025 ставить на то, что выиграет Габриэла Диана Фундора (США) не очень выгодно, а вот Люсия Эрнандес Нуньес (Мек) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 15.

История личных встреч

В профессиональной карьере Габриэла Диана Фундора (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Габриэла Диана Фундора (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Габриэла Диана Фундора (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Габриэла Диана Фундора (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Габриэла Диана Фундора (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Габриэла Диана Фундора (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Люсия Эрнандес Нуньес (Мек) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Люсия Эрнандес Нуньес (Мек) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Люсия Эрнандес Нуньес (Мек) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Люсия Эрнандес Нуньес (Мек) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Люсия Эрнандес Нуньес (Мек) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Габриэла Диана Фундора (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Габриэла Диана Фундора (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Габриэла Диана Фундора (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Габриэла Диана Фундора (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Габриэла Диана Фундора (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Габриэла Диана Фундора (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Люсия Эрнандес Нуньес (Мек) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Люсия Эрнандес Нуньес (Мек) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Люсия Эрнандес Нуньес (Мек) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Люсия Эрнандес Нуньес (Мек) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Люсия Эрнандес Нуньес (Мек) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Люсия Эрнандес Нуньес (Мек) должен задуматься о своей обороне.

Габриэла Диана Фундора (США) – Люсия Эрнандес Нуньес (Мек) 29.07.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Габриэла Диана Фундора (США) и Люсия Эрнандес Нуньес (Мек). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Габриэла Диана Фундора (США) и Люсия Эрнандес Нуньес (Мек) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Габриэла Диана Фундора (США) и Люсия Эрнандес Нуньес (Мек) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Габриэла Диана Фундора (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Люсия Эрнандес Нуньес (Мек) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Габриэла Диана Фундора (США) и Люсия Эрнандес Нуньес (Мек), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Габриэла Диана Фундора (США) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Габриэла Диана Фундора (США) — Люсия Эрнандес Нуньес (Мек) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Люсия Эрнандес Нуньес (Мек) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Габриэла Диана Фундора (США)

В своей профессиональной карьере Габриэла Диана Фундора (США) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Габриэла Диана Фундора (США) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Габриэла Диана Фундора (США) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Габриэла Диана Фундора (США) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Габриэла Диана Фундора (США) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Люсия Эрнандес Нуньес (Мек)

Никаких высот Люсия Эрнандес Нуньес (Мек) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Люсия Эрнандес Нуньес (Мек) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Люсия Эрнандес Нуньес (Мек) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Люсия Эрнандес Нуньес (Мек) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Габриэла Диана Фундора (США) — Люсия Эрнандес Нуньес (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 29-го июля 2022 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Габриэла Диана Фундора (США) — Люсия Эрнандес Нуньес (Мек) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Габриэла Диана Фундора (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Габриэла Диана Фундора (США) будет намного сильнее, чем Люсия Эрнандес Нуньес (Мек), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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