Прогноз на бой Мануэль Флорес (США) — Даниэль Монкада (Мек) 29.07.2022

«Мануэль Флорес (США)» – «Даниэль Монкада (Мек)». 29.07.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Мануэль Флорес (США) — Даниэль Монкада (Мек) на 29-го июля 2022 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Мануэль Флорес (США) и Даниэль Монкада (Мек) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 01:00.

В 01:00 по московскому времени Мануэль Флорес (США) и Даниэль Монкада (Мек) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 29-го июля 2022 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Мануэль Флорес (США) и Даниэль Монкада (Мек) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Мануэль Флорес (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мануэль Флорес (США) — Даниэль Монкада (Мек):

победа Мануэль Флорес (США) – 0, ничья – 0, победа Даниэль Монкада (Мек) – 0

Прогноз на матч Мануэль Флорес (США) – Даниэль Монкада (Мек) Бои, титульный бой, 29-го июля 2022 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Мануэль Флорес (США) станет победителем боя. Если выиграет Даниэль Монкада (Мек), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Мануэль Флорес (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Мануэль Флорес (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Мануэль Флорес (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Мануэль Флорес (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Мануэль Флорес (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Мануэль Флорес (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Даниэль Монкада (Мек) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Даниэль Монкада (Мек) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Даниэль Монкада (Мек) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Даниэль Монкада (Мек) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Даниэль Монкада (Мек) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Мануэль Флорес (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Мануэль Флорес (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Мануэль Флорес (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Мануэль Флорес (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Мануэль Флорес (США) валится с ног. К тому же, Мануэль Флорес (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Мануэль Флорес (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Даниэль Монкада (Мек) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Даниэль Монкада (Мек) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Даниэль Монкада (Мек) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Даниэль Монкада (Мек) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Даниэль Монкада (Мек) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Мануэль Флорес (США) – Даниэль Монкада (Мек) 29.07.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Мануэль Флорес (США) и Даниэль Монкада (Мек) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Мануэль Флорес (США) и Даниэль Монкада (Мек) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Мануэль Флорес (США) и Даниэль Монкада (Мек) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Мануэль Флорес (США) и Даниэль Монкада (Мек) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Мануэль Флорес (США) и Даниэль Монкада (Мек), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Мануэль Флорес (США) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Мануэль Флорес (США) — Даниэль Монкада (Мек) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Даниэль Монкада (Мек) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Мануэль Флорес (США)

Хотя Мануэль Флорес (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Мануэль Флорес (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Мануэль Флорес (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Мануэль Флорес (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Мануэль Флорес (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Даниэль Монкада (Мек)

Сейчас Даниэль Монкада (Мек) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Даниэль Монкада (Мек) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Даниэль Монкада (Мек) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Даниэль Монкада (Мек) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Даниэль Монкада (Мек) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Мануэль Флорес (США) — Даниэль Монкада (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 29-го июля 2022 года

Спортивные эксперты считают, что Мануэль Флорес (США) сейчас намного сильнее, чем Даниэль Монкада (Мек), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Мануэль Флорес (США) и Даниэль Монкада (Мек), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Мануэль Флорес (США) выиграет с помощью нокаута.

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