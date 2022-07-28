Прогноз Палапхом Ковапитуктед — Эс Де Праджвал Дев (29 июля), ставки и коэффициенты

Палапхом Ковапитуктед — Эс Де Праджвал Дев. Прогноз, ставки на матч. ITF (29.07.22)

29 июля в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Палапхом Ковапитуктед , а противостоять в этом поединке будет Эс Де Праджвал Дев.



Теннисное противостояние Палапхом Ковапитуктед — Эс Де Праджвал Дев пройдет 29 июля, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 08:00 по московскому времени. Хотя Палапхом Ковапитуктед и Эс Де Праджвал Дев уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Эс Де Праджвал Дев.



Палапхом Ковапитуктед — Эс Де Праджвал Дев. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 29 июля, ведь именно в этот день на корте встречаются Палапхом Ковапитуктед и Эс Де Праджвал Дев. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 08:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Палапхом Ковапитуктед имеет на своем счету три победы, Эс Де Праджвал Дев может похвастаться четырьмя.

Палапхом Ковапитуктед

В этом сезоне Палапхом Ковапитуктед имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Палапхом Ковапитуктед может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Палапхом Ковапитуктед еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Эс Де Праджвал Дев

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Эс Де Праджвал Дев теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Эс Де Праджвал Дев имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Эс Де Праджвал Дев испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Эс Де Праджвал Дев выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Эс Де Праджвал Дев занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Палапхом Ковапитуктед и Эс Де Праджвал Дев впервые будут встречаться между собой. Если Палапхом Ковапитуктед уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Эс Де Праджвал Дев пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Палапхом Ковапитуктед демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Палапхом Ковапитуктед – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Палапхом Ковапитуктед — Эс Де Праджвал Дев 29 июля

Палапхом Ковапитуктед

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Палапхом Ковапитуктед, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Палапхом Ковапитуктед уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Палапхом Ковапитуктед старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Палапхом Ковапитуктед, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Палапхом Ковапитуктед не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Палапхом Ковапитуктед все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Палапхом Ковапитуктед точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Эс Де Праджвал Дев

Этот сезон Эс Де Праджвал Дев проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Эс Де Праджвал Дев снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Эс Де Праджвал Дев слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Эс Де Праджвал Дев допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Палапхом Ковапитуктед — Эс Де Праджвал Дев Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Палапхом Ковапитуктед и Эс Де Праджвал Дев начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Палапхом Ковапитуктед и Эс Де Праджвал Дев показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Палапхом Ковапитуктед и Эс Де Праджвал Дев провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Палапхом Ковапитуктед и Эс Де Праджвал Дев действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Палапхом Ковапитуктед — Эс Де Праджвал Дев: андердог способен удивить фаворита

Палапхом Ковапитуктед и Эс Де Праджвал Дев которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Палапхом Ковапитуктед имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Эс Де Праджвал Дев хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Палапхом Ковапитуктед. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Эс Де Праджвал Дев умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Палапхом Ковапитуктед довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Эс Де Праджвал Дев вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Палапхом Ковапитуктед.

СЕГОДНЯ МАТЧ Палапхом Ковапитуктед — Эс Де Праджвал Дев. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Палапхом Ковапитуктед и Эс Де Праджвал Дев букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Палапхом Ковапитуктед и Эс Де Праджвал Дев проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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