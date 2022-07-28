Прогноз на бой Мукагалы Несипбаев (Каз) — Рамзан Молочаев (Рос) 30-го июля

«Мукагалы Несипбаев (Каз)» – «Рамзан Молочаев (Рос)». 30.07.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 30-го июля 2022 года состоится интересный поединок Мукагалы Несипбаев (Каз) — Рамзан Молочаев (Рос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 15:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 30-го июля 2022 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Мукагалы Несипбаев (Каз) — Рамзан Молочаев (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 15:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мукагалы Несипбаев (Каз) — Рамзан Молочаев (Рос):

победа Мукагалы Несипбаев (Каз) – 2.48, ничья – 60, победа Рамзан Молочаев (Рос) – 1.52

Прогноз на матч Мукагалы Несипбаев (Каз) – Рамзан Молочаев (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30-го июля 2022 года :

Букмекерские конторы на бой Мукагалы Несипбаев (Каз) — Рамзан Молочаев (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 2.48 и 1.52.

История личных встреч

В свои 32 года Мукагалы Несипбаев (Каз) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Мукагалы Несипбаев (Каз) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Мукагалы Несипбаев (Каз) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Мукагалы Несипбаев (Каз) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Мукагалы Несипбаев (Каз) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Рамзан Молочаев (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Рамзан Молочаев (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Рамзан Молочаев (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Рамзан Молочаев (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Рамзан Молочаев (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Мукагалы Несипбаев (Каз) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Мукагалы Несипбаев (Каз) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Мукагалы Несипбаев (Каз) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Мукагалы Несипбаев (Каз) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Мукагалы Несипбаев (Каз) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Рамзан Молочаев (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Рамзан Молочаев (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Рамзан Молочаев (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Рамзан Молочаев (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Рамзан Молочаев (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Рамзан Молочаев (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Мукагалы Несипбаев (Каз) – Рамзан Молочаев (Рос) 30.07.22

Появление на ринге таких бойцов, как Мукагалы Несипбаев (Каз) и Рамзан Молочаев (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Мукагалы Несипбаев (Каз) и Рамзан Молочаев (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Мукагалы Несипбаев (Каз) и Рамзан Молочаев (Рос) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Мукагалы Несипбаев (Каз) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Рамзан Молочаев (Рос) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Мукагалы Несипбаев (Каз) и Рамзан Молочаев (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Мукагалы Несипбаев (Каз) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Мукагалы Несипбаев (Каз) в данный момент сильнее, нежели Рамзан Молочаев (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Мукагалы Несипбаев (Каз)

В своей профессиональной карьере Мукагалы Несипбаев (Каз) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Мукагалы Несипбаев (Каз) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Мукагалы Несипбаев (Каз) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Мукагалы Несипбаев (Каз) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Мукагалы Несипбаев (Каз) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Рамзан Молочаев (Рос)

Последний раз Рамзан Молочаев (Рос) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Рамзан Молочаев (Рос) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Рамзан Молочаев (Рос) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Рамзан Молочаев (Рос) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Рамзан Молочаев (Рос)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Рамзан Молочаев (Рос) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Мукагалы Несипбаев (Каз) — Рамзан Молочаев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30-го июля 2022 года

На титульный бой Мукагалы Несипбаев (Каз) — Рамзан Молочаев (Рос) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Мукагалы Несипбаев (Каз) — Рамзан Молочаев (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Рамзан Молочаев (Рос) выиграет нокаутом.

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