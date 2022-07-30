Прогноз на бой Иан Мартелл (Вел) — Люк Уоткинс (Вел) 30-го июля

«Иан Мартелл (Вел)» – «Люк Уоткинс (Вел)». 30.07.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Иан Мартелл (Вел) — Люк Уоткинс (Вел) на 30-го июля 2022 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Иан Мартелл (Вел) и Люк Уоткинс (Вел) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 23:00.

До 30-го июля 2022 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Иан Мартелл (Вел) — Люк Уоткинс (Вел). Это будет продолжаться вплоть до 23:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Иан Мартелл (Вел) — Люк Уоткинс (Вел):

победа Иан Мартелл (Вел) – 1.55, ничья – 18, победа Люк Уоткинс (Вел) – 2.68

Прогноз на матч Иан Мартелл (Вел) – Люк Уоткинс (Вел) Бои, титульный бой, 30-го июля 2022 года :

Так как Иан Мартелл (Вел) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.55. В то же время Люк Уоткинс (Вел) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 2.68.

История личных встреч

В профессиональной карьере Иан Мартелл (Вел) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Иан Мартелл (Вел) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Иан Мартелл (Вел) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Иан Мартелл (Вел) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Иан Мартелл (Вел) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Иан Мартелл (Вел) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Люк Уоткинс (Вел) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Люк Уоткинс (Вел) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Люк Уоткинс (Вел), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Люк Уоткинс (Вел) должен быть в хорошей физической форме. Люк Уоткинс (Вел) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Иан Мартелл (Вел) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Иан Мартелл (Вел) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Иан Мартелл (Вел) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Иан Мартелл (Вел) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Иан Мартелл (Вел) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Иан Мартелл (Вел) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Люк Уоткинс (Вел) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Люк Уоткинс (Вел) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Люк Уоткинс (Вел) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Люк Уоткинс (Вел) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Люк Уоткинс (Вел) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Люк Уоткинс (Вел) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Люк Уоткинс (Вел) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Иан Мартелл (Вел) – Люк Уоткинс (Вел) 30.07.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Иан Мартелл (Вел) и Люк Уоткинс (Вел), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Иан Мартелл (Вел) и Люк Уоткинс (Вел). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Иан Мартелл (Вел) и Люк Уоткинс (Вел) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Иан Мартелл (Вел) и Люк Уоткинс (Вел) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Иан Мартелл (Вел) является очевидным фаворитом, ведь Люк Уоткинс (Вел) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Титульный бой Иан Мартелл (Вел) — Люк Уоткинс (Вел) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Люк Уоткинс (Вел) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Иан Мартелл (Вел)

В своей профессиональной карьере Иан Мартелл (Вел) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Иан Мартелл (Вел) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Иан Мартелл (Вел) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Иан Мартелл (Вел) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Иан Мартелл (Вел) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Люк Уоткинс (Вел)

Люк Уоткинс (Вел) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Люк Уоткинс (Вел) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Люк Уоткинс (Вел) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Люк Уоткинс (Вел) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Люк Уоткинс (Вел) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Иан Мартелл (Вел) — Люк Уоткинс (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 30-го июля 2022 года

Спортивные эксперты считают, что Иан Мартелл (Вел) сейчас намного сильнее, чем Люк Уоткинс (Вел), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Иан Мартелл (Вел) — Люк Уоткинс (Вел) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Иан Мартелл (Вел) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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