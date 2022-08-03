Прогноз Борис Бутулия — Сэм Батлер (03.08.2022), ставки и коэффициенты

Борис Бутулия — Сэм Батлер. Прогноз, ставки на матч. ITF (03.08.22)

03-го августа в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Борис Бутулия , а противостоять в этом поединке будет Сэм Батлер.



03-го августа в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Борис Бутулия — Сэм Батлер. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 11:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Борис Бутулия и Сэм Батлер одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Борис Бутулия — Сэм Батлер:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 03-го августа, ведь именно в этот день на корте встречаются Борис Бутулия и Сэм Батлер. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 11:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Борис Бутулия имеет на своем счету три победы, Сэм Батлер может похвастаться четырьмя.

Борис Бутулия

В большинстве своих выигранных поединков Борис Бутулия берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Борис Бутулия с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Борис Бутулия сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Борис Бутулия также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Сэм Батлер

На этом турнире Сэм Батлер играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Сэм Батлер все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Сэм Батлер не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Сэм Батлер уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Сэм Батлер на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Сэм Батлер пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

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Прогноз и ставка на матч Борис Бутулия — Сэм Батлер 03-го августа

Борис Бутулия

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Борис Бутулия выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Борис Бутулия всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Борис Бутулия уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Борис Бутулия занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Борис Бутулия больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Борис Бутулия имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Сэм Батлер

Сэм Батлер лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Сэм Батлер играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Сэм Батлер начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Сэм Батлер выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Сэм Батлер сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Борис Бутулия — Сэм Батлер Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Борис Бутулия и Сэм Батлер аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Борис Бутулия и Сэм Батлер обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Борис Бутулия и Сэм Батлер постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Борис Бутулия — Сэм Батлер: снова ждем результативной игры

Борис Бутулия и Сэм Батлер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Борис Бутулия имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Сэм Батлер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Борис Бутулия. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Сэм Батлер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Борис Бутулия довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Сэм Батлер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Борис Бутулия.

СЕГОДНЯ МАТЧ Борис Бутулия — Сэм Батлер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Борис Бутулия и Сэм Батлер букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Борис Бутулия и Сэм Батлер проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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