Эльвина Калиева — Джоди Анна Бёррэдж. Прогноз, ставки на матч(04.08.22)

Прогноз Эльвина Калиева — Джоди Анна Бёррэдж (04-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

Эльвина Калиева — Джоди Анна Бёррэдж (04 августа), ставки и коэффициенты

04 августа в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Эльвина Калиева , а противостоять в этом поединке будет Джоди Анна Бёррэдж.



Так как Эльвина Калиева в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Джоди Анна Бёррэдж, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 04 августа. Но, доказать обратное Эльвина Калиева все же сможет в 20:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эльвина Калиева — Джоди Анна Бёррэдж:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 04 августа, так что в разделе тенниса можно найти поединок Эльвина Калиева — Джоди Анна Бёррэдж. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 20:00 по Москве, пока не начался поединок. Эльвина Калиева и Джоди Анна Бёррэдж еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Эльвина Калиева

В этом сезоне Эльвина Калиева показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Эльвина Калиева сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Эльвина Калиева еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Эльвина Калиева обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Эльвина Калиева играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Эльвина Калиева любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Джоди Анна Бёррэдж

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Джоди Анна Бёррэджв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Джоди Анна Бёррэдж играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Джоди Анна Бёррэдж держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Джоди Анна Бёррэдж демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Джоди Анна Бёррэдж находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

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Эльвина Калиева — Джоди Анна Бёррэдж. Прогноз, ставки на матч(04.08.22)

Эльвина Калиева

Несмотря на внушительный возраст, Эльвина Калиева демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Эльвина Калиева гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Эльвина Калиева обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Эльвина Калиева снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Эльвина Калиева может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Джоди Анна Бёррэдж

На этом турнире Джоди Анна Бёррэдж играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Джоди Анна Бёррэдж надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Джоди Анна Бёррэдж находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Джоди Анна Бёррэдж считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Эльвина Калиева — Джоди Анна Бёррэдж Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Эльвина Калиева и Джоди Анна Бёррэдж, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Эльвина Калиева и Джоди Анна Бёррэдж играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Эльвина Калиева, и Джоди Анна Бёррэдж неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Эльвина Калиева — Джоди Анна Бёррэдж: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Эльвина Калиева и Джоди Анна Бёррэдж из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Джоди Анна Бёррэдж относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Джоди Анна Бёррэдж проводит второй или третий матч. А вот Эльвина Калиева как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Эльвина Калиева, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Эльвина Калиева без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Эльвина Калиева вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эльвина Калиева — Джоди Анна Бёррэдж. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Эльвина Калиева и Джоди Анна Бёррэдж. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Эльвина Калиева и для Джоди Анна Бёррэдж, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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