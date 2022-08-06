Прогноз на бой Макс Кога (Гер) — Зафар Мохсен (Гер) 06-го августа

«Макс Кога (Гер)» – «Зафар Мохсен (Гер)». 06.08.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 06-го августа 2022 года состоится интересный поединок Макс Кога (Гер) — Зафар Мохсен (Гер), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 21:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Макс Кога (Гер) — Зафар Мохсен (Гер) пройдет 06-го августа 2022 года, и можно не сомневаться, что в 21:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Макс Кога (Гер) имеет две победы нокаутом, а Зафар Мохсен (Гер) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Макс Кога (Гер) — Зафар Мохсен (Гер):

победа Макс Кога (Гер) – 1.348, ничья – 51, победа Зафар Мохсен (Гер) – 3.22

Прогноз на матч Макс Кога (Гер) – Зафар Мохсен (Гер) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06-го августа 2022 года :

По коэффициенту 1.348 ставить на то, что выиграет Макс Кога (Гер) не очень выгодно, а вот Зафар Мохсен (Гер) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 3.22.

История личных встреч

В профессиональной карьере Макс Кога (Гер) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Макс Кога (Гер) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Макс Кога (Гер) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Макс Кога (Гер) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Макс Кога (Гер) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Макс Кога (Гер) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Зафар Мохсен (Гер) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Зафар Мохсен (Гер) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Зафар Мохсен (Гер) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Зафар Мохсен (Гер) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Зафар Мохсен (Гер) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Макс Кога (Гер) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Макс Кога (Гер) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Макс Кога (Гер) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Макс Кога (Гер) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Макс Кога (Гер) валится с ног. К тому же, Макс Кога (Гер) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Макс Кога (Гер) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Зафар Мохсен (Гер) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Зафар Мохсен (Гер) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Зафар Мохсен (Гер) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Зафар Мохсен (Гер) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Макс Кога (Гер) – Зафар Мохсен (Гер) 06.08.22

Появление на ринге таких бойцов, как Макс Кога (Гер) и Зафар Мохсен (Гер) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Макс Кога (Гер) и Зафар Мохсен (Гер). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Макс Кога (Гер) и Зафар Мохсен (Гер) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Макс Кога (Гер) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Зафар Мохсен (Гер) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Макс Кога (Гер) сейчас находится на пике формы, так что Зафар Мохсен (Гер) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Макс Кога (Гер).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Макс Кога (Гер) — Зафар Мохсен (Гер) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Зафар Мохсен (Гер).

Макс Кога (Гер)

Макс Кога (Гер) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Макс Кога (Гер) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Макс Кога (Гер) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Макс Кога (Гер) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Макс Кога (Гер) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Зафар Мохсен (Гер)

Зафар Мохсен (Гер) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Зафар Мохсен (Гер) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Зафар Мохсен (Гер) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Зафар Мохсен (Гер) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Зафар Мохсен (Гер) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Макс Кога (Гер) — Зафар Мохсен (Гер). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06-го августа 2022 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Макс Кога (Гер) — Зафар Мохсен (Гер) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Макс Кога (Гер) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Макс Кога (Гер) и Зафар Мохсен (Гер), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Макс Кога (Гер) выиграет бой.

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