Гласспул/Хелиоваара — Додиг/Крайчек: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Гласспул/Хелиоваара — Додиг/Крайчек (08-го августа 2022 года), ставки и коэффициенты

Гласспул/Хелиоваара — Додиг/Крайчек (08 августа), ставки и коэффициенты

08 августа в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Гласспул/Хелиоваара , а противостоять в этом поединке будет Додиг/Крайчек.



Так как теннисный поединок Гласспул/Хелиоваара — Додиг/Крайчек пройдет уже 08 августа, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 18:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Гласспул/Хелиоваара на тот момент намного сильнее, нежели Додиг/Крайчек.



Гласспул/Хелиоваара — Додиг/Крайчек. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 08 августа осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Гласспул/Хелиоваара — Додиг/Крайчек вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Гласспул/Хелиоваара и Додиг/Крайчек не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 18:00 по МСК.

Гласспул/Хелиоваара

Так как Гласспул/Хелиоваара выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Гласспул/Хелиоваара снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Гласспул/Хелиоваара, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Гласспул/Хелиоваара чем-то удивить, пока не ясно.



Додиг/Крайчек

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Додиг/Крайчек имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Додиг/Крайчек демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Додиг/Крайчек не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Додиг/Крайчек не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Гласспул/Хелиоваара и Додиг/Крайчек впервые будут встречаться между собой. Если Гласспул/Хелиоваара уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Додиг/Крайчек пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Гласспул/Хелиоваара демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Гласспул/Хелиоваара – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Гласспул/Хелиоваара — Додиг/Крайчек 08 августа

Гласспул/Хелиоваара

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Гласспул/Хелиоваара, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Гласспул/Хелиоваара уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Гласспул/Хелиоваара старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Гласспул/Хелиоваара, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Гласспул/Хелиоваара не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Гласспул/Хелиоваара все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Гласспул/Хелиоваара точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Додиг/Крайчек

На этом турнире Додиг/Крайчек играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Додиг/Крайчек какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Додиг/Крайчек уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Додиг/Крайчек много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Додиг/Крайчек сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Додиг/Крайчек не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Гласспул/Хелиоваара — Додиг/Крайчек Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Гласспул/Хелиоваара и Додиг/Крайчек аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Гласспул/Хелиоваара и Додиг/Крайчек обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Гласспул/Хелиоваара и Додиг/Крайчек постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Гласспул/Хелиоваара — Додиг/Крайчек: будет сделан акцент на атакующий теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Гласспул/Хелиоваара и Додиг/Крайчек, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Гласспул/Хелиоваара и Додиг/Крайчек уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гласспул/Хелиоваара — Додиг/Крайчек. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Гласспул/Хелиоваара и Додиг/Крайчек.



http://evolvegame.ru/cat3-580178-sergey-gudkov-ivan-chubkov-prognoz-specialista-na-tennis-09-08-22/