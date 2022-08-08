Прогноз Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану — Цзин-Цзин Лю (09.08.2022), ставки и коэффициенты

Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану — Цзин-Цзин Лю. Прогноз, ставки на матч (09.08.22)

09-го августа в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану , а противостоять в этом поединке будет Цзин-Цзин Лю.



В 14:30 по Москве Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану и Цзин-Цзин Лю выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 09-го августа. Единственный раз Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану и Цзин-Цзин Лю встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану сейчас считается фаворитом.



Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану — Цзин-Цзин Лю. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 09-го августа встречаются Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану и Цзин-Цзин Лю. Начало поединка запланировано на 14:30 по МСК. Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану

По непонятным причинам Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Цзин-Цзин Лю

Нынешняя форма, которую демонстрирует Цзин-Цзин Лю еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Цзин-Цзин Лю постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Цзин-Цзин Лю пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Цзин-Цзин Лю не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Цзин-Цзин Лю не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

ITF, Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану — Цзин-Цзин Лю

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану и Цзин-Цзин Лю впервые будут встречаться между собой. Если Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Цзин-Цзин Лю пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану — Цзин-Цзин Лю 09-го августа

Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану

На данный момент Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Цзин-Цзин Лю

Этот сезон Цзин-Цзин Лю проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Цзин-Цзин Лю снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Цзин-Цзин Лю слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Цзин-Цзин Лю допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану — Цзин-Цзин Лю Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану и Цзин-Цзин Лю. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану — Цзин-Цзин Лю: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану и Цзин-Цзин Лю которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Цзин-Цзин Лю хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Цзин-Цзин Лю умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Цзин-Цзин Лю вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану — Цзин-Цзин Лю. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану и Цзин-Цзин Лю сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ванесса Иоанна Георгиана Попа Тейусану, и Цзин-Цзин Лю будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-580508-prognoz-na-match-lammonsuifrou-svrchinacicipas-ot-eksperta-09-08-22/